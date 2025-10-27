Bu da olmadı be reis!

Birileri Erdoğan’ı kandırıyor bence. Her operasyonda “şimdi tamam” diye “heyecanlandırıyorlar.” Ve her seferinde hayal kırıklığıyla yeni turp aramaya çıkıyorlar.

Sonuncusu en fiyakalısı olacakmış! Gerçek olsaymış elbette!

Anlatacak o kadar ilginç şey var ki.. Ama önce “beni heyecanlandıran” -yoksa güldüren mi demeliyim- ayrıntı ile başlayacağım. Hani Saray medyasının “iki bakanın fotoğrafını gizlice çekmişler” dedikleri kare. Casusluk örgütünün kilit ismi denilen Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkan fotoğraf.. Ve Gün’ün savcılık ifadesinde anlattıkları:

“Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün uzaktan çekilen fotoğrafı ve üzerine yaptığı yazışmalar sorulan Hüseyin Gün, “Bu görüşme 2018 yılında İngiltere’de Türkiye-İngiltere arasında resmi gerçekleşen ve Londra’da yapılan bir görüşmedendir. Burada Chris isimli arkadaşım savunma sanayi danışmanı olduğu için orada olduğunu söylemişti. Benim de Türk olmamdan dolayı burada bulunan kişilerin fotoğrafını atarak ‘Bak sizinkiler burada’ tabirinde bulunmuştur. dedi.”

Neymiş? İki bakanımız muhtemelen Londra’da gayrı resmi bir ortamda İngilizlerle buluşmuş, savunma sanayii üzerine konuşuyorlarmış. O anı kayda geçiren de İmamoğlu ya da ajanlarından biri değil, Hüseyin Gün’ün arkadaşı bir İngiliz olmuş.

Hüseyin Gün, itirafçı olunca Saray medyası “kim bilir neler anlatacak” diye beklentiye girdi ya!

Buyurun size itiraf:

“Açık kaynak istihbaratı sonucu gönderdiğim rapor içeriğinde İstanbul’da farklı bölgelerin ne gibi talepleri olduğu, neye ihtiyaç duydukları ya da neye kızgın oldukları yönünde bilgiler bulunmakta idi. Bazı raporlarım Ekrem İmamoğlu’nun nasıl davranması, ne şekilde hareket etmesiyle alakalı olduğundan bunları uygulardı. Yani sinir hali durumları ya da muhafazakar kesime davranış tarzı ile alakalı yönlendirmelerimizi uygulardı.”

*. *. *

Belki aklınıza takılabilir. Kaç sayfalık ifadeden en az sakıncalı kısımları alıp kullandığımı düşünebilirsiniz.

Ben ifadeyi, hali hazırda kayyum tarafından yönetilen HaberTÜRK ile Demirören grubunun Milliyet’inin internet sitelerinden aldım.

Alıntıladığım bölümlerin dışında Hüseyin Gün, manevi annesinin çok sevdiği Merdan Yanardağ’dan.. Zaman zaman Tele1’e destek olarak 2-3 bin dolar katkıda bulunduğundan söz ediyor.

Yine manevi annesinin çok beğendiği İmamoğlu’nu da seçimi kazanınca kutlamak için gidip 10 dakika görüştüklerini anlatıyor.

Aslında bütün bunlar, Saray için leblebi çekirdek.. Hatırlayın, yıllar önce “ERDOĞANIN ABD İLE İLİŞKİLERİNİ DÜZELTSİN” diye bir yahudi lobi şirketiyle çalıştığı ortaya çıkmıştı da.. Hatta 2017 yılında Kılıçdaroğlu bunun için -herhalde Erdoğan’ın değil devletin kasasından- 77 milyon dolar ödendiğini söylemişti de..Mesele devletin bekasına bağlanıp geçiştirilmişti ya!!

*. *. *

Neyse! İfadeye dönelim.

Hüseyin Gün, kendi şirketinde eski Amerikan istihbaratçısı ile çalıştığını anlatırken, onun kendisine ilettiği notlardan dem vuruyor.

O “danışmanlık” hizmetinin neresinde casusluk işareti var? Anlayamıyoruz. Zira anlatamıyorlar!

Ama mesele casusluk olunca elbette şifrelerle haberleşmek gerekiyor ya!

Dün bomba haber Sabah grubunun bir gazetesinde vardı: POTUS kod adı verilen kişi kimdi dersiniz?

Aaaaa Trump değil miymiş!

POTUS’un, sadece Trump değil eski başkanların sosyal medyada kullandığı “ünvan”.. Açılımının da zaten “President Of The United States” olduğunu bilmeyen zavallı yazı işleri elemanı ne yapsın!

Patlatmış bombayı.

Abi durur mu! Sabah’ın Hüseyin Gün’ün ifadesi haberinde “yazışmalarda belediye başkanı anlamına gelen Mayor ile İmamoğlu kastediliyordu” bilgisi servis edilmiş.

*. *. *

Son ama belki de en önemli not: Hüseyin Gün bütün bunları anlatmak için bir hayli ter dökmüş. Üvey oğlunun ihbarıyla 4 Temmuz günü gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmış.

Daha sonra Ankara’ya götürülüp defalarca sorgulanmış.

Bana öyle geliyor ki, İmamoğlu davalarında ciddi bir durum yaratılamayınca devreye “İTİRAFÇI CASUS” hikayesi sokulmuş.

Yazıyı BTP lideri Hüseyin Baş’ın tespitiyle bitireyim:

“Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Ekrem Bey’e casusluk soruşturması açıldı.Tele 1’e kayyum atandı. Bir gecede casus oldular. Buna hangimiz inandı? Onların casus olduğuna kimse inanmadı..”

Sahiden.. Bu da olmadı be Reis!

Etrafında çok az adam kaldı ya.. Ya çok beceriksizler ya da kötü niyetliler..

NOT: Sevgili Merdan artık ekranda olamadığıma en çok, başta sana, tüm tutsaklara selam gönderemediğim için üzülüyorum. Kendine dikkat et.. Çıkınca görüşeceğiz. Bu sefer makarnalar benden!!!