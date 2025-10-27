Türk futbolu skandallarla çalkalanırken, Gaziantep’te bu akşam başka bir Fenerbahçe izledik. Takım artık refleksleriyle oynuyor.

Tedesco’nun eli sadece kenarda değil, her oyuncunun hareketinde hissediliyor..

Şunu açık belirtmek gerekiyor; Tedesco Fenerbahçe’ye bir kimlik kazandırıyor.

Karagümrük, Stuttgart ve bu akşamki maç…

Hepsi aynı tabloyu çiziyor.

Nihayet Fenerbahçe’nin artık bir omurgası var. Kadro istikrarı oturdu. Oyuncular birbirini tanıyor, sahada yardımlaşma üst seviyede. Topa çok sahip olmuyorlar ama oyuna hakim oluyorlar.

Topu her kaybettiklerinde, onu geri kazanmak için adeta bir refleksle harekete geçiyorlar.

Tedesco’nun imzası burada belirginleşiyor: ön alan baskısı ve sıkı pres. Rakibe alan bırakmıyorlar, pas kanallarını daraltıyorlar. Bu oyun rakibi sadece durdurmuyor; hata yapmaya, paniklemeye zorluyor.

Bu akşam oyunu geriden başlatmak isteyen Gaziantep'i kendi alanında boğdular.

Özellikle Asensio ve İsmail'in yoğun presi ve kanatların çalışkanlığı ev sahibini çaresiz bıraktı.

Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu Gaziantep'te oynadı dersek abartmış olmayız.

Bu En Nesyri ilginç bir futbolcu.

Adam çöl fırtınası gibi...

Duruyor, duruyor, bir patlıyor, tozu dumana katıyor.

Fenerbahçe'nin Gaziantepspor karşısında zorlanacağı görüşü ağır basarken, hakemin düdüğüyle birlikte En Nesyri sahneye çıktı.

İlk 20 dakikada iki gol attı, bir şutu direkte patladı.

Zaten Fenerbahçe maçı o anda kopardı.

İkinci yarıda Gaziantepspor biraz canlandı ama Skiniar liderliğinde savunma ve kaleci Ederson gole izin vermedi.

Ve önce Talisca muhteşem bir frikikle, sonra ceza alanı dışından bir füzeyle skoru belirledi: 0-4

Yedi maçtır yenilmeyen Gaziantepspor'a sahasında dört gol atmak, üç kez de direğe takılmak başarıdır. Üstelik müthiş bir mücadele ve hak edilmiş bir oyunla.

Fenerbahçe doğru yola girmiş görünüyor. Her hafta futbolunun üstüne biraz daha ekliyor. Sarı Lacivertli taraftarlar Mourinho döneminde bu oyuna hasret kalmıştı. Tedesco'yu kutlamak gerek.

Futbolumuzda sabah hakemlerin bahis skandalı patlayınca doğal olarak gözler bu maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a çevrilmişti.

Çünkü bu maç onun için psikolojik bir stres testiydi. Ya fazla temkinli davranıp oyunu soğutacak, ya da “ben dürüstüm” kanıtı arayışına yönelecekti.

O ikinci yolu seçti, düdüğünü sık kullanarak maçın kontrolünü elinde tuttu. VAR uyarısıyla Abena'ya gösterdiği kırmızı kart doğruydu.