Burevestnik'e Uçan Çernobil dediler: Batı’nın sahte Rusya paniği

Batı yine endişelenmiş anlaşılan. Hem bizim hem de batının belli başlı yayın organlarına bakılırsa panik hayli büyükmüş. Dünyada güç dengesini değiştirmesinin bile mümkün olduğundan söz ediyor kimi uzmanlar. Nerden baksan saçmalık, nerden baksan ahmakça ama Rusya’nın Burevestnik adlı nükleer füzenin testlerinin tamamlandığını açıklaması karşısında yaşanan paniğin büyüklüğü her halta ad koymaya meraklı ABD/batının füzeye “Uçan Çernobil” demesinden de belli.

Doğrusunu söyleyeyim; ABD/Batı bildim bileli, bugüne kadar, milyonlarca defa “endişelendiği” için bu son “endişe” hali “bana geçmedi” pek. Ukrayna’ya saldırısının başlarında da yine “dünyanın dengesini” değiştirecek bir silahı vardı Rusya’nın: Kıyamet Topu. Yaşanan “endişe”den etkilenmemenin nedeni onu hatırlamamdandır belki de.

Panik ya da endişe yoksa, ortada memnun olunacak bir durum mu var peki? Yok tabii. Silah “envanterine” giren her silah tadımızı kaçırır azizim, iyi de sanki ilk kez bir silah geliştiriliyormuş gibi davranıp, artık bir sosyal disiplin haline gelmiş olan “Rusofobi”yi kaşımakta ne oluyor? Bakmayın Rusya Devlet Başlanı Vladimir Putin füzenin yarattığı bu “endişe”den memnun kalmasına. Korkutmak da bir yarış sonuçta, dolayısıyla o tadını çıkarıyor durumun işte.

Belirtelim; ortada gizli saklı bir şey yok öncelikle. ABD de, Batı da füzenin varlığından haberdardı. Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, yakınlarda bir ABD ziyareti sırasında “Burevestnik testleri hakkındaki bilgiler doğrudan ABD yönetimine iletildi, ardından Amerikan kongre üyeleri ile Devlet Duması temsilcileri arasında bir toplantı yapılması konusunda hızlı bir şekilde anlaşmaya varıldı” diye açıkladı durumu.

Ayrıca hemen yarın Burevestnik ile sağa sola saldıracak değil Rusya. Saldırıdan çok caydırı bir unsur olmasına daha fazla önem veriyor. Saldırı ya da caydırı, neden yaptı peki? Ukrayna’nın, Rusya içlerine kadar Batı’nın uzun menzilli füzelerini kullanma niyetini saklamadığını bilen sorunun yanıtını da bilir.

Batı medyasında ortada endişe edilecek bir durum olmadığını, yeni Rus füzesinin aslında “kağıttan kaplan" olduğunu içeren analizler de yer aldı. Tabii ki “kağıttan kaplan” da denemez Burevestnik için ama analize bakılırsa herkes “endişelenmiş” değil gelişmeden.

Yetkililerle yaptığı toplantıda Putin’in “dünyada başka hiç kimsenin sahip olmadığı benzersiz bir ürün” olduğunu belirttiği Burevestnik füzesi tabii ki yarattığı paniği hak etmese de hayli önemli bir silah. Aylarca havada kalabilen, neredeyse sınırsız uçuş menziline sahip, nükleer güç ile donatılmış, dünyanın tek seri üretim roketi bir kere. Tespit edilmesi zor bir radar izine sahip, son derece düşük irtifalarda (yerden yaklaşık on metre mesafede bile) hedefe uçabiliyor. Bu hedef ülkenin füze savunma sistemlerini aşabileceği anlamına geliyor.

Savaş başlığı, on megaton (bazı raporlara göre yüz megaton) kapasiteye sahip konvansiyonel veya nükleer olabilir. Bu füzeleri fırlatmak için ne uçaklara ne de denizaltılara ihtiyaç var, yeraltından veya mobil bir yer kurulumundan fırlatmak yeterli.

Ama şu da var. Dünyayı “endişe”ye sevk eden füze, toplantıda Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov’un Putin’e verdiği bilgiye göre 15 saatte 14 bin kilometre yol kat ediyor. Gerasimov, bu ortalama hızın 933 km/saat olduğunu, bunun da aynı Tomahawk füzelerinin hızına, “yaklaşık olarak” karşılık geldiğini, hatta bir Boeing 747 yolcu uçağının maksimum hızının altında olduğunu da söyledi.

2020 yılında, Science Policy & Governance adlı savunma dergisinde yer alan bir analizde, önümüzdeki birkaç yıl içinde kullanılmayacağı iddia edilen Burevestnik füzesi, önceleri üretileceğine bile inanılmadığı düşünülürse, elbette önemli bir başarı Rus savunma sanayii için.

Her benzeri ölüm aracı gibi tehlikeli tabii, insanlığa felaket getirebilecek özelliklere sahip. İyi de sadece Burevestnik değil ki bu özellikleri taşıyan.

ABD/Batı’nın her geçen gün gelişen silah sanayiinin ürünlerini de anımsayalım: Burevestnik onların kıyıcılığını görünmez hale getirmesin.

Biraz da onlardan “endişelensek”.