Eurofighter’la Ege’de denge çabası

Eurofighter alımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün İngiltere Başbakanı Starmer’la imzaladığı anlaşma ve 25 Eylül’de Trump’la buluşmasında yeni F-16 alımı ve modernizasyonu ile yeniden F-35 programına dahil edilmede ısrarcı olmasının perde arkasına baktığımızda, karşımıza iktidarın kendi hatalarından dolayı Ege’de Atina lehine bozulan dengeyi kapatma çabası çıkıyor.

Aslında Türkiye, Ege’de uzun süre avantajlı konumdaydı. Türkiye’nin elinde 240 adet F-16 ve İsrail’in modernize ettiği 40’dan fazla F4-2020 savaş uçağı varken, Yunanistan ise 150 civarında F-16, 33 adet F-4, 40 tane de Mirage-2000 sahibiydi.

Ne zamanki Suriye konusunda hatalar yapılmaya başlandı, şimdilerde yeniden AKP’ye göz kırpan “çok bilmiş” Ahmet Davutoğlu döneminde düşürülen Rusya uçağının diyeti olarak S-400 hava savunma sistemi alınmak zorunda kalındı, Yunanistan işte bu durumu fırsata çevirmeyi başardı. Fransa’dan 24 adet Rafale (18’i alınmış, 6’sı gelecek) ve ABD’den gelecek 20’si garanti, ek siparişle 40’a çıkması planlanan F-35 alımıyla denge Atina lehine bozuldu.

YUNANİSTAN NE YAPTI?

Basit, anlaşılabilecek şekilde biraz teknik ayrıntı vermekte fayda var. Yunanistan Ege’de hava üstünlüğü sağlamada üç kritik hamle yaptı:

BİR- F-16’ları modernize etmeye karar verdi ve elindeki uçakları Blok 70 Viper’a yükseltmeye başladı. Modernizasyonun neredeyse yarısı bitti. En önemlisi de uçak burunlarına yüzde 80 daha uzağı algılamayı sağlayan AESA radarı takılması. Türkiye’nin uçaklarında ise bu sistem yok. AESA radarına sahip bir Yunan F-16’sı çoklu hedef takibi yapabiliyor, 200 kilometre uzaktaki bir Türk savaş uçağını algılayıp hedef olarak görebilirken, Türk savaş uçağı bunun farkına varamıyor.

İKİ- Fransa’dan alınan Rafale uçakları da AESA radarın yanı sıra 200 kilometre menzilli havadan havaya Meteor füzesi taşıyor. Türk savaş uçakları bu menzilde bir füzeye sahip değil. Dolayısıyla Yunanistan teknik üstünlüğüne F-16’larla birlikte Rafale de eklemiş durumda.

ÜÇ- Yunanistan F-35’lerle “Hayalet uçağa” da sahip olacak.

TÜRKİYE NE YAPTI?

Peki Yunanistan bunları yaparken, Türkiye ne yaptı?

BİR- Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınca F-35 programından çıkarıldık. Proje için ilk etapta verdiğimiz 1.25 milyar dolar da güme gitti. F-35’ler için Malatya-Erhaç’ta özel hangarlar bile yaptık. F4’ler yerine güya 2018’den itibaren almaya başlayacağımız F-35’ler devreye girecekti. Hiçbiri olmadı.

İKİ- “Madem F-35 vermiyorlar, ondan daha da güçlü olacak KAAN’ı yapıyoruz” dedik. Ancak prototipler için ABD’den motor alınacağını, Washington yönetiminin ise bunu vermediğini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ağzından öğrendik. Şimdi “KAAN için yerli motoru biz yapacağız ve seri üretime geçeceğiz” deniliyor. Bakalım, göreceğiz.

ÜÇ- “F-16’ların modernizasyonunu hallederiz, AESA tipi radar üretip uçakların burunlarına seri halde takarız” denildi. ASELSAN, MURAD 100-A AESA Burun Radarı üzerinde çalışıyor, entegrasyon ve test uçuşlarının devam ettiği söyleniyor. Tek bilinen, Akıncı İHA’sının MURAD’la test uçuşu yaptığı.

Türkiye, İngiltere’den 20, Katar ve Umman’dan ikinci el 12’şer Eurofighter alarak Ege’de dengeyi sağlamaya çalışsa da, Doğu Akdeniz’de İsrail ve Mısır’ın, Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi ile yakın ilişki içinde olduğunu da unutmamak gerekir.

Dolayısıyla hava kuvvetleri dengesine Ege ve Doğu Akdeniz’i içine alacak şekilde “geniş bölgesel” olarak baktığımızda, sorun daha da tatsız bir hal alıyor.