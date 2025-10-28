Lay lay lom medyası!

Mehmet Tezkan

Kısa süreliğine yurt dışına çıktım neler olmuş neler… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu meğer casusmuş!.. İktidarın gazetesi manşet atmış; 2019 yılında İmamoğlu’nun kazandığı seçim kampanyasını casuslar yapmışmış?!..

Haberi evirdim çevirdim casusların rolünü anlamadım… Gazetenin manşetti aslında seçmene resmen salak diyor. Salak İstanbullular casuslar kandırdı: 2019’da 2024’te İmamoğlu’nu seçtiniz…

İngiliz ajanını İstanbul’un muhafızı yaptınız!..

İmamoğlu’nu yalnız bırakmamak için olsa gerek yanına Merdan’ı yapıştırmışlar… Merdan’ı yapıştırırken yönettiği TELE-1 ‘e kayyum marifetiyle el koymuşlar. Kanalı açtım haber maber yok, gezelim görelim programı var…

Lay lay lom var…

O an Merdan’ı neden hapse attıklarını anladım. TELE -1’de CNN gibi, ahaber gibi, ülke TV gibi, HaberTurk gibi listeyi uzatmayayım iktidara gözü kapalı destek veren onlarca kanal gibi olsun istiyorlar…

Lay lay lom kanalı…

Anlaşılan o ki iktidar çok kanallı ama tek sesli medya istiyor; Rusya gibi…

Rusya değince 2007 yılından beri yazdığım yazılar aklıma geldi. İddiam şuydu Erdoğan Putin gibi güçlü lider olmak, Türkiye’yi de Rusya’ya çevirmek istiyor…

Başardı…

Bu ne demek?

Şu demek…

Kendisine bağlı medya, itaat eden yazar çizer takımı, her gün övgüler döşenmek için yarışan haber kanalları, söz söylemekten, eleştirmekten korkan yorumcular…

Etkisi, gücü yok edilen adı olan ama kendisi olmayan sivil toplum kuruluşları… Onlara üye olmanın, onların etkinliklerine katılmanın suç sayıldığı yargı düzeni…

İktidarın izin verdiği sınırların dışına çıkamayan muhalefet…

SSCB döneminin Pravda medyası… Aslında bugünkü Rusya’nın medyası…

Muratları bu…

Açtım kanalları bir biz kalmışız (Halk TV) bir de Sözcü TV… Lay lay lom yapmayan iki kanalız…Ülkede bağımsız yayın yapan son iki kanal bile iktidarı rahatsız ediyorsa o iktidar raf ömrünü tamamlamış demektir…

