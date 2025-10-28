‘Casus’ Hüseyin, Emniyet’te Fuat Avni sunumu mu yaptı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ, siyasal casusluk iddiasıyla tutuklandı.

Bu suçlama için gösterilen tek dayanak var:

Yabancı istihbarat servislerine çalıştığı ileri sürülen Hüseyin Gün’ün İBB ve muhalif medya ile ilişki kurma gayreti.

Manevi annesinin oğlu ihbar etti

Gün, şaşırtıcı bağlantılara ve tuhaf ilişkilere sahip karanlık bir tip.

Almanya’da 1974’te doğmuş.

Lise ve üniversiteyi İngiltere’de okumuş.

Genetik mühendisliği bölümünden mezun olmuş.

ABD’li Merrill Lynch, Fransız Credit Agricole bankalarının Londra’da başkan yardımcılığını yapmış.

İngiltere’de ‘Avicenna Capital’ adlı yatırım firmasını kurmuş. Ortaklarından biri, manevi annesi olarak gördüğü ve “Mommy” diye hitap ettiği Seher Erçili Alaçam.

Gün’ün casusluktan tutuklanmasının sebebi de 2022’de şaibeli şekilde ölen Seher Erçili Alaçam’ın oğlu Ümit Deniz Alaçam’ın 2 Mart 2025’te 112’ye yaptığı ihbar.

İhbarda, Gün’ün İsrail’e, ABD’ye, yabancı istihbarat örgütlerine çalıştığını iddia eden Alaçam’ın 6 Mart’ta ifadesi alınıyor.

İfadesinde, Gün’ün kripto yazılım programı satma bahanesiyle devlet yetkililerinin telefonlarına sızarak, gizli bilgileri temin etmek istediğini ileri sürüyor. Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan’daki darbe ve iç karışıklıklara müdahil olduğunu, Soros’la görüşüp finansman istediğini savunuyor.

Aynı gün Alaçam’ın şöförü Berkay Yağlıca’nın ifadesi alınıyor. Yağlıca, Gün’ün Yanardağ’a iki kez cüzi miktarda para gönderdiğini öne sürüyor.

(Yanardağ, iddiayı reddediyor. Gün, ilk ifadesinde, para vermediğini anlatıyor. Ancak 26 Ekim’de ifade değiştiriyor.)

Yanardağ, 6 Mart’ta dosyaya giriyor.

Bu aşamada ne İmamoğlu ne de Özkan’ın adından söz ediliyor.

(İmamoğlu ve Özkan’ın adları Gün’ün cep telefonundaki yazışmalar elde edildikten sonra dosyaya giriyor.)

İngiltere’de Türk yetkililere bilgi vermiş

Gün, Türkiye’ye geldiği 30 Haziran’da havaalanında gözaltına alınıp 4 Temmuz’da tutuklanıyor.

128 sayfalık ifadesinde, kendisini ‘teknoloji tasarımcısı’ olarak tanıtıyor.

Aylık gelirinin 100.000 dolar olduğunu beyan ediyor.

Milliyetçi bir görüşe sahip olduğunu anlatıyor.

Ümit Deniz Alaçam’ın polise teslim ettiği, Gün’ün evinden ve üzerinden çıkan belgelere ve dijitallere el konuluyor.

IŞİD’e ilişkin şemalar, ‘Redhack’e ait paylaşımlar, kimi İsraillilerin pasaportları, FETÖ’cülerle temasları, çeşitli silah ve mühimmat görselleri ve el yazısı notlar soruluyor.

Gün, çoğunlukla “Bana ait mi, değil mi, bilmiyorum” şeklinde yanıt veriyor.

Ancak FETÖ’cü Mustafa Özcan’la 2012’de görüştüğünü kabul ediyor.

Kaddafi sonrası Libya’da iktidarı ele geçirenlerle çekilen fotoğrafı önüne konuyor.

Gün, ifadesinde, İngiltere’nin Libya hakkındaki düşüncelerini Türk yetkililerine bildirdiğini belirterek, şöyle diyor:

“O dönem İngiltere’de duyduğum konuları Türk devlet büyüklerine iletirdim. Her Türk büyükelçisi, İngiltere’deki Türkleri çağırarak, sohbet ederdi. Çağrılanlardan biri bendim. Ülkemizle ilgili konuları Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine aktarıyordum.”

Gün, Lordlar Kamarası’nı açtıran tek Türk olmakla övünüyor.

Eski Başbakan Boris Johnson’u Londra Belediye Başkanlığından beri tanıdığını söylüyor.

Bir vakitler İngiliz Muhafazakarlar Partisi’nin üyesi olduğunu, partinin 25 kişilik liderler grubu içerisinde yer aldığını anlatarak, şu bilgileri veriyor:

“Bu grupta Türk asıllı tek kişi bendim. 2009 seçim kampanyasında partiye maddi yönde yardımda bulundum. Farklı tarihlerde 500.000 Sterlin vermişimdir. Gruba başkanlık eden, David Cameron’dur. Kendisi o dönem İngiltere Başbakanıydı. 2011’de gruptan ayrıldım.”

EGM’de sunum

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan işlem yapılan FETÖ’cü Ramazan Demiryürek ile 15 Eylül 2014’te iki kez neden görüştüğü Gün’e soruluyor.

Gün, şu kritik bilgileri veriyor:

“17-25 Aralık sürecinden sonra sosyal medyada ‘Fuat Avni’ isimli sosyal medya kullanıcısı birtakım paylaşımlarda bulunuyordu. Bu sosyal medya kullanıcısının tespitini yapıp yapmayacağım konusunda Mehmet Sekmen isimli İstanbul Milletvekili bana danışmıştı. Bunun sebebi de yazılım konusunda faal olmamdı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ilgili kısma sunum yapmıştım. Devamında bu işlem (Fuat Avni’nin tespiti) gerçekleşmedi. Beni Emniyet’e davet eden şahıs bu (Mehmet Sekmen) olabilir diye düşünüyorum.”

Sekmen: Demiş olabilir miyim, bilmiyorum

O tarihte AK Parti İstanbul Milletvekili olan Mehmet Sekmen, şimdi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı.

Dün Sekmen’i arayıp Gün’ün anlatımlarını sordum.

Hüseyin Gün’ü tanır mısınız?

Ben onu hatırlamıyorum. Yanındaki kadını (Seher Erçili Alaçam) tanıyorum. Ben Kartal Belediye Başkanı olmadan evvel Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nin müdiresiydi. Zaman zaman orada toplantılar tertip ederdik. Yanına gidip gelirdik. Kadını oradan tanıyorum. Gün’ü onun yanında görmüş olabilirim. Hatırlayamadım ama siz deyince… Birtakım haberler çıkarıyordu, Türkiye de onu (Fuat Avni’yi) arıyordu, bulamıyordu. Belki ‘Bunu bulabilir misin’ demiş olabilir miyim, bilmiyorum.

Gün, sizin tavsiyenizle Emniyet’te sunum yaptığını iddia ediyor.

Valla hatırlamıyorum.

Gün’ü hatırlıyor musunuz?

Alaçam’ın yanında görmüş olabilirim. Bir iki sefer gördüm, görmedim.

Casusluk izlenimi edindiniz mi?

Onu bilemem. Benim muhatabım kadındı.

Alaçam, nasıl biriydi?

Sosyaldemokrat, düzgün bir hanımefendiydi. Hatta o dönemden sonra ben seçildim Kartal Belediye Başkanlığına. “Kalabilirsin” dedim. Benim döneminde devam etti. Çünkü CHP bize salon vermek istemezdi. O kadın ‘Ben tarafsızım, boş olursa veririm’ derdi. Allah rahmet eylesin.

Alaçam’la tanışıklığınız hangi tarihe uzanıyor?

90’lara dayanıyor. İrtibatımız 2017-2018’de kesildi. Yılda bir iki sefer telefonlaşırdık; arar, bir şey sorardı. Benim ona ihtiyacım olmazdı. Bir derdi olduğu zaman arardı. Vefatını sonradan duydum.

İBB’ye girince suç da…

İmamoğlu ve Sekmen rakip partilerden iki büyükşehir belediye başkanı.

İmamoğlu, Alaçam ve Gün’le makamında gerçekleştirdiği yedi dakikalık görüşme ve çektirdiği hatıra fotoğrafı kanıt gösterilerek, casusluktan tutuklandı.

Sekmen, Alaçam’la uzun yıllara dayalı tanışıklıktan söz ediyor. Gün’ü tanıdığını ve ‘Fuat Avni’nin bulunması için ondan yardım istemiş olabileceğini reddetmiyor. Gün ise Sekmen’in isteğiyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sunum yaptığını savunuyor.

Sekmen’in en azından tanık olarak bütün bildiklerini anlatması gerekmez mi?

‘Casus’ İBB’ye girince suç da…

Emniyet’te sunum yapınca değil mi?