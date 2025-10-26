Savcı ‘İngiliz casusu’ olmakla suçluyor! Yöneticisi olduğu şirkete siber güvenlik ihalesi verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ‘casusluk’ soruşturması, İBB dosyasında şimdiye kadarki en ağır itham. Savcılık CIA, MOSSAD ve MI6 ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Hüseyin Gün’ün, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’la irtibatlı olduğunu, kişisel verilerin yabancı ülkelere gönderildiğini, 2019 seçiminde manipülasyon yapıldığını savunuyor. Bu isimler arasındaki bazı mesajlar da delil olarak sunuyor.

Ne var ki, henüz soruşturmanın başında pek çok şüphe akıllara düşüyor.

İşte bunlardan birisi de ‘casusluk’ suçlamasının baş aktörlerinden gösterilen Christopher Paul McGrath’ın yöneticisi olduğu şirketin, bakanlıklardan ‘siber güvenlik ihaleleri’ aldığının ortaya çıkması.

Yetkililerin izahına muhtaç bir konu.

Savcılığın bilgi notundan ve açık kaynaklardan olayı inceleyelim şimdi…

***

‘Operasyon 1’ kod adıyla hazırladığı bilgi notuna göre, ‘casusluk’ soruşturması iki ismin faaliyetleri üzerine kurulu. Birisi Hüseyin Gün, diğeri İngiliz vatandaşı Christopher Paul McGrath. Gün tutuklandığında elde edilen dijital materyallerden çok sayıda ‘şüpheli’ yazışma çıktığı belirtiliyor. En yoğun irtibatta olduğu kişi McGrath.

Peki kimdir McGrath?

Savcının bilgi notundan aynen aktaralım:

“Milli İstihbarat Teşkilatımız’dan elde olunan bilgilere göre açık kimlik bilgisinin Christopher Paul McGrath olduğu, ‘Companies House’ adıyla bilinen İngiliz resmi şirket sicil kaydı kurumuna ait açık kaynak verilerinde McGrath’ın Ocak-Eylül 2020 arasında İngiltere merkezli olarak denizcilik teknolojileri ve risk istihbaratı alanında faaliyet yürüten Cleanvater Digital Horizon ve Cleanvater Dynamics isimli şirketlerde genel müdür, İngiltere merkezli olarak risk ve hasar değerlendirmesi alanında faaliyet yürüttüğüne ilişkin bilgiler bulunan X212 Limited isimli şirkette danışman, Mayıs 2024 ayından bu yana Türkiye-İsviçre merkezli PRODAFT UK Limited isimli siber güvenlik şirketinde danışman unvanlarıyla görevlerde bulunduğu, öncesinde 11 yılı aşkın kamu görevi süresince askeri ve istihbarat topluluğunda görev yaptığı, Pakistan, Afganistan ve Kolombiya'daki ‘insan avı’ operasyonlarını desteklemek amacıyla İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesindeki unsurların yönlendirilmesi ve bilgi toplanması hususlarını yönettiği, hem özel hem de kamu sektöründe, istihbarat ve siber güvenlik odaklı programlarda üst düzey danışman olarak görevlerde bulunduğu tespit edilmiştir.”

(Savcılığın bilgi notunda yer alam Gün ile McGrath arasındaki yazışma.)

Yani savcı bize ‘dört dörtlük bir ajan’ profili çıkarıyor. Gün ile McGrath arasında geçen yazışmalar soruşturmada sunulan esas deliller arasında.

Mesela; haberlerde de en fazla konu edilen bir mesajlaşmanın Türkçesi şöyle:

Gün: “Eğer Sublime’ın İngiltere faaliyetleri hakkında biraz ışık tutabilirsen, herhangi bir başarı ya da istihbarat faydalı olur… Herhangi bir bilgi, bugün akşam S ile görüşmeden önce bizim için faydalı bir istihbarat var mı?”

McGrath: “Sana wikr’dan fotoğraf gönderdim.” (Şahsın eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini gönderildiği tespit edildi.)

Şimdi gelelim esas meseleye …

İKİ BAKANLIKTAN İHALE ALDI

Savcılık McGrath’ın halen çalıştığı şirkete, “Türkiye-İsviçre merkezli” diyerek işaret ediyor ama buradaki faaliyetlerine dair detay vermiyor. Haliyle ‘milli güvenlik’ ve ‘casusluk’ gibi olağanüstü bir suçlama olunca her isme, şirkete dikkat ediyor insan. Ne de olsa savcılığın baş şüphelilerinden birisinin yöneticisi olduğu bir şirket bu.

Prodaft ilk İstanbul’da kuruldu. İngiltere’deki şirket 2024’te açıldı. Her ikisinin de sahipleri aynı. Hemen belirteyim, şirketin sahipleri soruşturmada herhangi bir şekilde geçmediği için isimlerini vermiyorum.

Bilgi notunda yer alan Prodaft UK Limited, 8 Mayıs 2024’te İngiltere’de ticaret sicile işlendi. McGrath şirketin başından itibaren ‘direktör’ göreviyle yer alıyor. Şirketin yüzde 100 hissesi Hollanda’da bulunan Proactivecyber Technologies B.V.’ye ait. Yine Türkiye’deki şirketin tüm hisseleri de Hollanda’daki şirketin.

(Bilgi notunda geçen şirketin İngiltere ticaret sicil gazetesindeki kaydı (üstte). Türkiye ve İngiltere’deki şirketlerin yüzde 100 hisseleri, Hollanda’daki şirkete ait)

Alanında tanınan bir şirket aslında. Bir anlamda ‘karşı hacker’ ya da ‘beyaz hacker’ denilen güvenlik faaliyetlerinde uzmanlar. Avrupa’da da önemli işler alıyorlar.

Türkiye’de ise kamudan iki ihale kazandılar. Her ikisi de yakın tarihli.

İlk ihale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 6 Kasım 2024’te düzenlediği, ‘lisans yönetimi yazılım paketi’ alımı. 1 milyon 180 bin lira bedelle 4 Aralık 2024 günü sözleşme imzalandı.

İkinci iş ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ‘U.S.T.A. Siber İstihbarat Platformu Üyelik Bedeli’ ihalesi. İhale doğrudan temin ile yapıldı.795 bin lira bedelli ihalenin sözleşmesi 18 Haziran 2025 günü imzalandı.

Yani savcılığın Gün’ün tutuklandığını söylediği tarihten iki hafta önce.

Elbette hukuken daha kimse suçlu değil. Lakin, savcılığın bilgi notu medyaya servis edilip iktidara yakın medyanın sanık kürsüsünü kurduğu bir ortamda, casuslukla suçlanan McGrath’ın yönettiği şirketin aldığı ihalelere de dikkat çekmek lazım.

Bu isim yeni mi fark edildi, yoksa şüpheli olarak takipte miydi? Yöneticisi olduğu şirket, başka hangi kurum ve kuruluşlarla çalışıyor? Kamuyla hizmet sözleşmeleri var mı?

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın ifadesi bile alınmadan yayın yaptığı kanala kayyum atanırken, yöneticisi ‘casusluk şebekesinin’ baş aktörlerinden birisi olarak gösterilen ve kamudan ihale verilen şirketle ilgili araştırma olup olmadığını, insan merak ediyor.