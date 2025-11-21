İmralı oylaması öncesi şok! "Öcalan ile görüşülürse komisyondan çekiliriz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İmralı Süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun bugün (21 Kasım) yapacağı toplantıda terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la görüşme kararı çıkması hâlinde komisyondan çekileceklerini duyurdu. Uysal, yaptığı yazılı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Uysal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“PKK Terör Örgütünün 40 yılda başaramadığını AKP-MHP ortaklığı başardı! Terörist Öcalan AKP ve MHP eliyle Kürt kökenli vatandaşlarımızın tek meşru temsilcisi haline getirildi.”

Demokrat Parti komisyonda Haydar Altıntaş ile temsil ediliyor. Uysal, komisyondaki varlıklarının gerekçesini şöyle anlattı:

“Milletimizden ve Partimizden aldığımız yükümlülük ve yetki ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetleme vasfına da uygun biçimde Türk Milletinin vicdanı ve tavrını temsil etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine, birliği ve bütünlüğüne yönelecek tehditlere karşı hazır ve hazırlıklı bulunmak saikiyle bu komisyonda bulunmuştuk.”

"ÇEKİLECEĞİMİZİ BEYAN VE İLAN EDERİZ"

Komisyonun olası Öcalan ile görüşme kararına karşı duracaklarını belirten Uysal, çekileceklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Şimdi bu komisyon şayet terörist başının ayağına gitmek, dahası Milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi Milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek gibi bir karar alırsa komisyondan çekileceğimizi beyan ve ilan ederiz.”

Etnik ya da mezhebi temelli değil, vatandaşlık bağına dayalı bir anayasal düzene bağlı olduklarını vurgulayan Uysal, TBMM’deki duruşlarının da bu yönde olduğunu ifade etti:

“Bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi, aidiyeti etnik ya da mezhebi temelde tanımlamak değil, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanımlayan anayasal düzendir. İşte bu anlayışla her bulduğumuz kürsüde Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukukunu korumak için mücadele ettiğimiz gibi millî egemenliğin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da bu bilinçle sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi ifade etmiştik.”

Öcalan’ın Kürtlerin meşru temsilcisi gibi sunulmasına karşı olduklarını söyleyen Uysal şöyle devam etti:

“Kırk yıldır katliamlar ve terör eylemleri ile başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere on binlerce vatandaşımızın, askerin, polisin, öğretmenin, kundaktaki bebeklerin katili, eli kanlı bir örgütün elebaşının Kürt halkına hami edilmesine, tek meşru temsilci haline getirilmesine ve adeta kırk yıllık terör yöntemlerinin devletin hilafına, bölücülüğün tarafına bir kazanım gibi gösterilmesine itiraz ediyoruz.”

Uysal, açıklamasını AKP-MHP-DEM hattını hedef alarak tamamladı: