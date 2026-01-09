Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından, binanın çatısında hasar olup olmadığını kontrol etmek isteyen Aydın Çelik yukarı çıktı.

4. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Çelik, çatı üzerinde inceleme yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki Aydın Çelik, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı binada ve çatıda inceleme yaparak geniş çaplı soruşturma başlattı.