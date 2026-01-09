Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şiddetli rüzgar sonrası çatıda inceleme yapmak isteyen 58 yaşındaki Aydın Çelik, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından, binanın çatısında hasar olup olmadığını kontrol etmek isteyen Aydın Çelik yukarı çıktı.

4. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Çelik, çatı üzerinde inceleme yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de öğretmenlerin bulunduğu otomobil takla attıBingöl'de öğretmenlerin bulunduğu otomobil takla attı

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki Aydın Çelik, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı binada ve çatıda inceleme yaparak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
Türkiye
Bir ilde daha Kent Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 120 lira
Bir ilde daha Kent Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 120 lira
Van kara teslim oldu! Kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Van kara teslim oldu! Kalınlığı 10 santimetreyi geçti