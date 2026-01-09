Bingöl'de öğretmenlerin bulunduğu otomobil takla attı

Bingöl'de öğretmenlerin bulunduğu otomobil takla attı
Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında iki öğretmenin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Solhan ilçesine bağlı Karandüzü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 12 AAE 254 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve yaralanan 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 2'si öğretmen toplam 3 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

