Bir ilde daha Kent Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 120 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'Kent Lokantaları' projesi Türkiye'nin birçok noktasında uygulanmaya başlandı. Yoksulluğun giderek derinleştiği son dönemde açılan Kent Lokantaları yurttaşların beğenisini kazandı. Kent Lokantası'nın son adresi de Sinop oldu.

4 ÇEŞİT YEMEK 120 TL

Kent Lokantası, artan ekonomik sıkıntılar ve vatandaşların alım gücündeki düşüş göz önünde bulundurularak Sinop Otogarı’nda açıldı. Başkan Metin Gürbüz’ün seçim vaatleri arasında yer alan ve özellikle asgari ücretle çalışanlar, engelliler ile emeklileri hedefleyen bu proje, açılış töreninde yoğun bir katılımla vatandaşlara tanıtıldı. Belediye işletmesinde hizmet verecek lokanta, günlük olarak dört çeşit yemeği 120 lira karşılığında sunacak.

Açılışta ilk yemeğin dağıtımını yapan Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Yuvam Tesislerinin, mezbahanenin, doğal yaşam alanının, Kent Lokantasının, Sinop Belediyesi Kültür Evinin ve doğal yaşam alanımızın, yine hizmet aldığımız gerek itfaiye araçları gerek cenaze araçları gerekse iş makineleriyle birlikte genel açılışını törenle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Bey'in katılımıyla yapacağız.

Dün ekmek satış reyonumuzu resmi olarak açtık. Bugün itibariyle da Otogar şubemiz olan Kent Lokantamızın birinci şubesini açtık. 120 lira fiyatla dört çeşit yemeği vatandaşlarımızın, bölgede çalışan kamu çalışanlarının, hekimlerin, sağlık çalışanlarının, üniversite öğrencilerinin, üniversite çalışanlarının ve bu bölgede bizden hizmet almak isteyen tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış bulunuyoruz. Askıda yemekten de faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.