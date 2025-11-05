Sonunda bu da oldu: Kent lokantasında herkese bedava

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı başlatıldı. Çorba içmeye gelen bir vatandaş "Lokantalarda paça 250 lira, burada çorba ücretsiz. Seyyar tablacılık yapıyorum. Her gün para versek, para mı yetiyor?" dedi.

"HER GÜN PARA VERSEK, PARA MI YETİYOR?"

Kadirli Belediyesi ilçede vatandaşlara ücretsiz çorba hizmeti vermeye başladı. Belediyenin sunduğu ücretsiz çorbadan faydalanan bir yurttaş şöyle konuştu:

"Ücretsiz çorba içmeye geldim, memnunuz Allah'a şükür. Belediyemizden Allah razı olsun. Lokantalarda paça 250 lira, burada çorba ücretsiz. Seyyar tablacılık yapıyorum. Böyle normal işte Allah'a şükür iyi. Her gün para versek, para mı yetiyor?"

Bir vatandaş, "Buraya bedava çorba içmeye geldim. Belediye yardım ediyor, ücretsiz veriyor. İnşaat işçisiyim. Çorbalar piyasada 70-80 lira ama burada bedava veriyorlar. Teşekkür ederim. Daha böyle bir belediye gelmedi" dedi.

Bir başka vatandaş "Çorba içmek için geldim. Teşekkür ederiz başkanımıza, bedava çorba veriyor. Dışarıda çorba 80-90 lira arası bir fiyat çekiyorlar, biz de 'Kent lokantasında yiyelim' dedik" diye konuştu.

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira

"ASGARİ ÜCRETLE NASIL GİTSİN PAÇA İÇSİN?"

Bir başka vatandaş "Çorba içmeye geldim, ücretsiz. Hamallık yapıyorum." derken başka bir vatandaş ise "Burada ücretsiz çorba dağıtılıyor. Bir asgari ücretli her sabah çorba içeyim dese paça 250 lira, bir asgari ücretle nasıl gitsin paça içsin? Günde bir paça içeyim desen 30 günde 7 bin 500 lira yapar. Zaten aldığı 22 bin lira maaş. Bu adam ev kirası mı versin, elektriği mi yatırsın, suyu mu yatırsın, paça mı içsin? Sağ olsun belediyemiz burada ücretsiz çorba dağıtıyor. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Güzel bir uygulama, çok memnunuz" diye konuştu.

Bir başka ilçe sakini de "Her sabah çorba içerim ben. Ücretsiz, çok güzel bir hizmet, gayet güzel. Çarşıda günlük içiyordum 70 liraya, burada çorbanın ücretsiz olduğunu söylediler. Gelip buradan içerim. Niye gidip de para verelim? Kadirli için güzel bir hizmet. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.