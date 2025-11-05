Sonunda bu da oldu: Kent lokantasında herkese bedava

Yayınlanma:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı başlatıldı. Çorba içmeye gelen bir vatandaş "Lokantalarda paça 250 lira, burada çorba ücretsiz. Seyyar tablacılık yapıyorum. Her gün para versek, para mı yetiyor?" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı başlatıldı. Çorba içmeye gelen bir vatandaş "Lokantalarda paça 250 lira, burada çorba ücretsiz. Seyyar tablacılık yapıyorum. Her gün para versek, para mı yetiyor?" dedi.

orba.jpg

"HER GÜN PARA VERSEK, PARA MI YETİYOR?"

Kadirli Belediyesi ilçede vatandaşlara ücretsiz çorba hizmeti vermeye başladı. Belediyenin sunduğu ücretsiz çorbadan faydalanan bir yurttaş şöyle konuştu:

"Ücretsiz çorba içmeye geldim, memnunuz Allah'a şükür. Belediyemizden Allah razı olsun. Lokantalarda paça 250 lira, burada çorba ücretsiz. Seyyar tablacılık yapıyorum. Böyle normal işte Allah'a şükür iyi. Her gün para versek, para mı yetiyor?"

Bir vatandaş, "Buraya bedava çorba içmeye geldim. Belediye yardım ediyor, ücretsiz veriyor. İnşaat işçisiyim. Çorbalar piyasada 70-80 lira ama burada bedava veriyorlar. Teşekkür ederim. Daha böyle bir belediye gelmedi" dedi.

orbaa.jpg

Bir başka vatandaş "Çorba içmek için geldim. Teşekkür ederiz başkanımıza, bedava çorba veriyor. Dışarıda çorba 80-90 lira arası bir fiyat çekiyorlar, biz de 'Kent lokantasında yiyelim' dedik" diye konuştu.

kentlokantasi.jpg

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 liraYeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira

"ASGARİ ÜCRETLE NASIL GİTSİN PAÇA İÇSİN?"

Bir başka vatandaş "Çorba içmeye geldim, ücretsiz. Hamallık yapıyorum." derken başka bir vatandaş ise "Burada ücretsiz çorba dağıtılıyor. Bir asgari ücretli her sabah çorba içeyim dese paça 250 lira, bir asgari ücretle nasıl gitsin paça içsin? Günde bir paça içeyim desen 30 günde 7 bin 500 lira yapar. Zaten aldığı 22 bin lira maaş. Bu adam ev kirası mı versin, elektriği mi yatırsın, suyu mu yatırsın, paça mı içsin? Sağ olsun belediyemiz burada ücretsiz çorba dağıtıyor. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Güzel bir uygulama, çok memnunuz" diye konuştu.

Bir başka ilçe sakini de "Her sabah çorba içerim ben. Ücretsiz, çok güzel bir hizmet, gayet güzel. Çarşıda günlük içiyordum 70 liraya, burada çorbanın ücretsiz olduğunu söylediler. Gelip buradan içerim. Niye gidip de para verelim? Kadirli için güzel bir hizmet. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak:ANKA

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Hasan İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Torununa para gönderdiği için suçlanıyordu
Hasan İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Torununa para gönderdiği için suçlanıyordu
Trafik kavgasında yanlışlıkla eşini öldürdü: Mahkeme ceza vermedi
Trafik kavgasında yanlışlıkla eşini öldürdü: Mahkeme ceza vermedi
Aksaray'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti 2 yaralı
Aksaray'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti 2 yaralı