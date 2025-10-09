Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası, Güzelyalı Mahallesi’nde törenle açıldı. Haftanın 5 günü üç çeşit öğle yemeğinin 65 liraya sunulacağı Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantısı’ndan öğrencilerin yanı sıra, yalnız yaşayan emekliler, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar ve ihtiyaç sahipleri yararlanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Mahallesi’nde Kent Lokantası açtı. Lokantada haftanın 5 günü, 3 çeşit öğle yemeği 65 liraya sunulacak. Öğrenciler, emekliler, asgari ücretliler ve ihtiyaç sahipleri faydalanabilecek. Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, siyasiler ve Adanalılar katıldı. Yemekler ilk gün vatandaşa ücretsiz dağıtıldı.

Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!

Emekli vatandaş Hasan Aksoy’un Kent Lokantası için Başkan Zeydan Karalar’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasıyla başlayan açılış, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer’in hitabıyla devam etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sadece rutin işleri yapan bir belediye olmadıklarını belirten Geçer, şu ifadeleri kullandı:

"Biz zor günlerde halkının yanında duran, her koşulda dayanışmayı büyüten bir belediyeyiz. Bugün burada Zeydan Karalar Başkanımızın sizlere verdiği sözlerden birini daha hayata geçirmenin gururu ve sevincini yaşıyoruz.

Beyazevler Mahallesi’nde açtığımız Kent Lokantası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biridir. Burada haftanın 5 günü 3 çeşit yemek çıkarılacak. Özellikle bu bölgede yaşayan üniversite öğrencilerimize önemli destek olacak. Öğle yemeği sadece 65 liraya verilecek.

Bugünün ekonomik koşullarında bu rakam gerçekten önemli bir dayanışma örneğidir. Kent Lokantası’nda, öğrencilerimizin yanı sıra yalnız yaşayan emeklilerimiz, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahipleri de yemek yiyebilecek. Herkesin sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşması bizim için bir sosyal sorumluluktan öte vicdan borcudur."