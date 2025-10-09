Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Adana Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Mahallesi’nde düzenlenen törenle Kent Lokantası’nı hizmete açtı. Lokantada haftanın 5 günü üç çeşit öğle yemeği 65 liraya sunulacak ve öğrenciler, yalnız yaşayan emekliler, asgari ücretliler ile ihtiyaç sahipleri bu imkandan yararlanabilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası, Güzelyalı Mahallesi’nde törenle açıldı. Haftanın 5 günü üç çeşit öğle yemeğinin 65 liraya sunulacağı Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantısı’ndan öğrencilerin yanı sıra, yalnız yaşayan emekliler, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar ve ihtiyaç sahipleri yararlanacak.

3 ÇEŞİT ÖĞLE YEMEĞİ 65 LİRAYA SUNULACAK

Adana Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Mahallesi’nde Kent Lokantası açtı. Lokantada haftanın 5 günü, 3 çeşit öğle yemeği 65 liraya sunulacak. Öğrenciler, emekliler, asgari ücretliler ve ihtiyaç sahipleri faydalanabilecek. Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, siyasiler ve Adanalılar katıldı. Yemekler ilk gün vatandaşa ücretsiz dağıtıldı.

Emekli vatandaş Hasan Aksoy’un Kent Lokantası için Başkan Zeydan Karalar’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasıyla başlayan açılış, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer’in hitabıyla devam etti.

"HER KOŞULDA DAYANIŞMAYI BÜYÜTEN BİR BELEDİYEYİZ"

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sadece rutin işleri yapan bir belediye olmadıklarını belirten Geçer, şu ifadeleri kullandı:

"Biz zor günlerde halkının yanında duran, her koşulda dayanışmayı büyüten bir belediyeyiz. Bugün burada Zeydan Karalar Başkanımızın sizlere verdiği sözlerden birini daha hayata geçirmenin gururu ve sevincini yaşıyoruz.

Beyazevler Mahallesi’nde açtığımız Kent Lokantası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biridir. Burada haftanın 5 günü 3 çeşit yemek çıkarılacak. Özellikle bu bölgede yaşayan üniversite öğrencilerimize önemli destek olacak. Öğle yemeği sadece 65 liraya verilecek.

Bugünün ekonomik koşullarında bu rakam gerçekten önemli bir dayanışma örneğidir. Kent Lokantası’nda, öğrencilerimizin yanı sıra yalnız yaşayan emeklilerimiz, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahipleri de yemek yiyebilecek. Herkesin sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşması bizim için bir sosyal sorumluluktan öte vicdan borcudur."

"HİÇ KİMSE ÇARESİZ BIRAKILMAYACAK"

İlk etapta günlük 400 kişilik yemek çıkacağını ancak talep artışı durumunda yeni kent lokantaları açacaklarını belirten Geçer, şunları söyledi:

"Son yıllarda artan gıda fiyatları, hayat pahalılığı halkımızı zorluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın yanında olacağız. Hiç kimse yalnız kalmayacak, hiç kimse çaresiz bırakılmayacak.

Biz parti ayrımı yapmadan, oy hesabı gütmeden sadece halkımız için çalışıyoruz. Çünkü bizim için asıl olan halktır, Adana’dır, memlekettir. Tüm enerjimizi, emeğimizi, sevgimizi kentimize harcamaya devam edeceğiz. Ne zorluk bizi durdurabilir ne engel bizi yavaşlatabilir.

Biz bu kentin insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz. İnanıyoruz ki çok yakında Zeydan Karalar Başkanımız özgürlüğüne kavuşacak, yine aramızda olacak, yine halkıyla omuz omuza açılışlar yapacak. O gün geldiğinde bu kentte umut, dayanışma ve kardeşlik daha da büyüyecek. Kent Lokantamız Adana’mıza, öğrencilerimize, tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Kent Lokantası’nın açılışı yapıldı. İlk gün çıkan yemeği vatandaşlara dağıtan ekibe katılan Geçer, halkla sohbet de etti.

Kaynak:ANKA

