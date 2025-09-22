Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar: Akın akın geldiler!

Menteşe Belediyesi, Kent Lokantası projesinin ikincisini üniversite kampüsünün bulunduğu Kötekli Mahallesi’nde hizmete açtı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kent lokantaları dar gelirli vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin onurlu bir hizmet almasını sağlıyor. Bazıları gibi sadaka kültürüne katılmıyoruz” dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından ilk olarak 21 Ağustos’ta vatandaşlara sağlıklı, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla Kent Meydanı’nda hizmete sunduğu lokantanın ardından özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı bölgede açılan ikinci şube, öğrencilerden ve vatandaşlardan ilgi gördü.

Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, partililer ve vatandaşlar katıldı. Başkanlar, öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek aldı, ardından öğrencilerle sohbet etti.

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kent lokantaları İstanbul'da başladı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin olduğu yerlerde belediye kafeler de vardı. Belediye kafeler yoğunlukla vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılıyordu. Şimdi kent lokantaları İstanbul'la beraber hem yeni bir anlam kazandı hem de dar gelirli vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin veya genel bütün vatandaşlarımızın onurlu bir hizmet alması noktasında da iyi bir proje oldu” dedi.

“BAZILARI GİBİ SADAKA KÜLTÜRÜNE KATILMIYORUZ”

Aras, “Biz kesinlikle bazılarını yaptığı gibi bir sadaka kültürüne veya sadaka meselesine katılmıyoruz. Herkesin kendi kazancı doğrultusunda katkı koyarak, imkanlar birleştirilerek bir hizmet olması gerektiğine inanıyoruz. Eğer gerçekten de dar gelirli ve geliri asgari ücretin üçte birinden düşük oluyorsa bir aile bireyinin, o zaman biz ona zaten ücretsiz faydalanma imkanı da veriyoruz. Bunun tabii ki belli kriterleri var. Sosyal yardımdan yararlanan arkadaşlarımız da bizden aldıkları Muğla kartlarla buradan ücretsiz de faydalanabilirler. Bunun bir avantajı da Muğla kartta ikameti olanların indirimli yararlanması. Bu da önemli. O yüzden üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza da diyoruz ki senenin büyük bir bölümünü Muğla’mızda geçiriyorsunuz. Lütfen ikametinizi geçici olarak alın buraya. Ama ana ikametinizi alacaksınız. Yani ikinci ikamet gibi değil. Ana ikametinizi alırsanız sadece kent lokantalarından değil ulaşımdan bir liraya yararlanıyor. Kent lokantalarından indirimli yararlanacaklar” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİN KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEĞİ NOKTAYI SEÇTİK”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da “Menteşe'de kent lokantamızın ilkini açmıştık. Ekrem İmamoğlu başkanımızın vizyonunda Türkiye'de birçok noktada belediyeler kent lokantaları açtı. Kötekli'deki seçimimizde, yer seçimini yaparken hemen üniversitenin çıkış kapısına yakın, her öğrencinin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktayı seçtik” dedi.

Kent lokantalarının öğle saatlerinde hizmet verdiğini söyleyen Aras, "Ama Kötekli’nin özel bir durumu var. Öğrenci arkadaşlarımızdan gelen taleplerle biz buranın çalışma saatini değiştirebileceğiz. Yani öğle saatlerinde değil belki daha çok akşam saatlerinde talep olursa çalışma saatlerimizi de kaydırırız. Menülerle ilgili talepleri doğrultusunda da daha çok işte sebze mi isterler, et mi isterler, menülerimizi de tekrar düzenliyor olacağız. Ayrıca kent kart kullanan, Muğla kart kullanan öğrencilerimize özel indirimler tanımlanacak ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz de yine burada ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek" diye konuştu.

Kötekli Mahallesi Muhtarı Yusuf Çetin ise “Kötekli Mahallemize kent lokantasını kavuşturduğu için Gonca Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. 28 bin 500 öğrencimizle Kötekli Mahallemiz, yolları ve kent lokantasıyla beraber güzel bir mahallemiz oldu, daha da güzel olacak” şeklinde konuştu.