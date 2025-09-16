Ataşehir’in ilk Kent Lokantası açılıyor

Artan ekonomik zorluklar karşısında dar gelirli vatandaşların yanında olabilmek amacıyla Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle Örnek Mahallesi’nde kurulan “Kent Lokantası” herkesin erişebileceği adil fiyat politikasıyla hizmet vermeye başlıyor.

Yeni açılan Kent Lokantası'na giden gözlerine inanamadı

Vatandaşların sağlıklı, doyurucu ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilçenin ilk Kent Lokantası, 17 Eylül Çarşamba günü saat 13.00’de hizmete açılacak.

Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 30 TL!

Ataşehir’in ilk Kent Lokantasında; ihtiyaç sahiplerine, emeklilere, öğrencilere ve düşük gelirli yurttaşlara, hijyenik koşullarda hazırlanmış, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunulacak.

İsmet İnönü Parkı içerisinde hizmet vermeye başlayacak Kent Lokantası hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Örnek Mahallemizde kurduğumuz Kent Lokantamız sayesinde; öğrenciler, emekliler, dar gelirli vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek daha ulaşılabilir olacak. Esatpaşa, Yenisahra, Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerimize de çok yakın bir noktada olan Kent Lokantamızın hizmete başlamasıyla birlikte Ataşehir’de her komşumuz, dört kap sıcak yemeğe kolayca ulaşabilecek” dedi.