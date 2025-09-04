Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 30 TL!

Yayınlanma:
Ayvalık Belediyesi, öğrenci kent lokantalarında yemek ücretlerine zam yapmadı. 15 Eylül’den itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak lokantalarda, üç çeşit yemek ve meyveden oluşan menü 30 TL'den sunulacak.

Ayvalık Belediyesi’ne bağlı öğrenci kent lokantaları, bu yıl da fiyatları artırmadan hizmete açılıyor. Boğaziçi Otel altı ve Adliye arkasındaki lokantalar, 15 Eylül’den itibaren yeniden öğrencilere hizmet verecek.

Geçen dönem 86 bin 624 tabldot servis edilen lokantalarda, bu yıl da üç çeşit yemek ve yanında meyve, 30 TL’den sunulacak.

ayvalik-kent-lokantasi.jpg

"YEMEK ÜCRETL​​​​​​​ERİNE ZAM YAPMADIK"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Gençler, üç çeşit yemek ve meyve yine 30 Türk Lirası. Öğrencilikte bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için önemli. Bu nedenle yemek ücretlerine zam yapmadık. Öğrencilerimize kaliteli, lezzetli ve uygun fiyatlı yemekler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

​​​​​​​kent-lokantasi.jpg​​​​​​​

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ENERJİSİNİ ARTIRACAK BİR ORTAM HAZIRLADIK"

Öğrenci lokantalarının gençlerin sosyal yaşamına da katkı sağladığını vurgulayan Başkan Ergin, "Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle öğrencilerimizin enerjisini artıracak bir ortam hazırladık. Lokantalarımız Ayvalık Belediyesi’nin tam sorumluluğunda, titizlikle öğrenciler için hazırlandı. Çünkü sizler Ayvalık’ın geleceğisiniz" diye konuştu.

Kaynak:ANKA

