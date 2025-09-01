Yeni açılan Kent Lokantası'na giden gözlerine inanamadı

İstanbul'da başlayıp CHP'li belediyelerin genele yaydığı Kent Lokantası projesinin son ayağı olan Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantaları, uygun fiyatlı ve hijyenik yemekleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Kepez ilçesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nde ikinci olarak ise Güneş Mahallesi’nde hizmete açtığı Kent Lokantaları, memnuniyetle karşılanırken yemekler ve fiyatlar vatandaşları şaşırtıyor.

YENİ AÇILAN KENT LOKANTASI'NA GİDEN GÖZLERİNE İNANAMADI

Lokanta'nın misafiri olan vatandaşlar memnuniyetlerini anlattı. Vatandaşlar, personelin hizmetinden, yemeklerin çeşitliliğinden ve ortalamanın altında fiyatlara doyabilmekten mutlu olduklarını söyleyerek herkese denemeyi tavsiye ettiler.

Kent Lokantası misafirlerinden Aziz Can Göcek, "İstanbul’dan bir iş için Antalya’ya geldik. Kent Lokantalarını hep duyuyordum. Hiç gitmek nasip olmamıştı. Burada ilk defa geldim. Fiyatlar çok uygun. Yemekler lezzetli ve doyurucuydu. Dışarıda her gün artan fiyatlara göre oldukça uygun. Ayrıca içerisi klimalı, serin. Personel güler yüzlü, yemekler doyurucu, malzemeler kaliteli. En önemlisi de tüm bunlar sadece 90 lira. Çok memnun kaldık" dedi.

Kent Lokantası'nın müdavimlerinden Tuncay Yeşilkaya, "Hizmet gayet güzel. Ortam son derece hijyenik. Yemekler çok lezzetli. Yapan herkesin eline sağlık. Fiyatlar Antalya ortalamasının altında, dışarıda bulunamayacak bir fiyat. Personelin bizimle olan ilgisi çok iyi. Buraya sık sık geliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kent Lokantası misafirlerinden Eda Teke ise "Dört çeşit yemeği 90 liraya yiyebiliyoruz. Burada yemek yiyen herkes çok mutlu görünüyor. Zaten lokantanın kalabalığından da belli bu durum. Antalya Büyükşehir Belediyesi burada güzel bir hizmet veriyor Bunun için çok teşekkür ediyorum. Evde yapılan yemekler kadar güzel yemekler oluyor burada. Kent Lokantasını herkese tavsiye ederim. Hem kalite hem de hijyen olarak ev yemeklerini aratmıyor" ifadelerini kullandı.