Hatay'da 3.6 büyüklüğünde depem!

Hatay'da bu akşam saat 23:35'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SAMANDAĞ MERKEZLİ DEPREM OLDU

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu akşam Hatay'da Samandağ merkezli bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

DEPREM 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın açıklamasına göre deprem, saat 23.35'te ve 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Merkez üssü Samandağ olarak açıklanan depremin, 8.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşım şöyle: