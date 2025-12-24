Hatay'da 3.6 büyüklüğünde depem!

Hatay'da 3.6 büyüklüğünde depem!
Yayınlanma:
Hatay'da Samandağ merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hatay'da bu akşam saat 23:35'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya'da 3,5 büyüklüğünde depremKonya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

SAMANDAĞ MERKEZLİ DEPREM OLDU

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu akşam Hatay'da Samandağ merkezli bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

DEPREM 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın açıklamasına göre deprem, saat 23.35'te ve 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Merkez üssü Samandağ olarak açıklanan depremin, 8.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Samandağ (Hatay)

Tarih:2025-12-24

Saat:23:35:32 TSİ

Enlem:36.10278 N

Boylam:35.98639 E

Derinlik:8.62 km

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Türkiye
Karabük’te motosiklet devrildi: Astsubay ağır yaralandı
Karabük’te motosiklet devrildi: Astsubay ağır yaralandı
Sokak ortasında çatışma: Yoldan geçen masum vatandaş yaralandı
Sokak ortasında çatışma: Yoldan geçen masum vatandaş yaralandı
Adana'yı sarsan feci olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Adana'yı sarsan feci olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp intihar etti