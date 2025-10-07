Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!

Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Yayınlanma:
Menteşe Belediye Meclisi, oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda kent lokantaları “Bi Balık” lokantasında öğrencilere indirim uygulanacağını duyurdu.

Menteşe Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan karar doğrultusunda kent lokantaları ile “Bi Balık” lokantasında öğrencilere indirim uygulanacak.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencileri desteklemek amacıyla meclisimizde oy birliği ile böyle bir karar aldık. Böylece öğrenciler indirimli fiyatlarla sağlıklı bir öğüne ulaşabilecekler" dedi.

Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar: Akın akın geldiler!Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar: Akın akın geldiler!

Menteşe Belediye Meclisi, oy birliğiyle aldığı kararla kent lokantaları ve “Bi Balık” lokantasında öğrencilere indirim uygulanmasını kararlaştırdı.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde yapılan ekim ayı olağan meclis toplantısında, “Bi Balık” lokantasında ekmek arası balığın fiyatı 100 lira, öğrenciler için ise 80 lira olarak belirlendi.

kent2.jpeg

4 ÇEŞİT YEMEK ÖĞRENCİLERE 100 TL OLDU

Aynı toplantıda kent lokantasında dört çeşit yemekten oluşan 120 liralık menünün öğrenciler için 100 lira olması da kararlaştırıldı.

Teklif, Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilerek incelendi. Komisyonun oy birliğiyle onayladığı düzenleme, meclis genel kurulunda da oy birliği ile kabul edildi.

kent3.jpeg

"OY BİRLİĞİ İLE BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

Menteşe Belediye Başkanı Aras, "Artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencileri desteklemek amacıyla meclisimizde oy birliği ile böyle bir karar aldık. Böylece öğrenciler indirimli fiyatlarla sağlıklı bir öğüne ulaşabilecekler" dedi.

Kaynak:ANKA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Ekonomi
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Fuarlarda kurallar değişti
Fuarlarda kurallar değişti