Van kara teslim oldu! Kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından ülkenin pek çok şehrinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı, Van’ın Başkale ilçesinde de etkili olurken şehir adeta kara teslim oldu.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ GEÇTİ!

Kar ile birlikte tipi de ilçede etkisini artırırken kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye kadar ulaştı.

BELEDİYE EKİPLERİ YOLLARDA ÇALIŞMA YAPTI

Belediye ekipleri, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla ilçenin ana caddelerinde kar temizleme çalışması yaptı. Yetkililer, kar yağışını devam edeceğini ifade etti.

Meteoroloji’nin uyarısına göre 9 Ocak Cuma günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde sıralanmıştı: Düzce, Bilecik, Bursa, Kütahya, Uşak, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Yozgat, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane.