Son dakika | CHP İmralı'ya gitmiyor!

İmralı Süreci'nde kurulan komisyonun terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeme için karar alınacağı oturumu başladı. Toplantının başlangıcında TBMM Başkanı Kurtulmuş görüşmelerin basına kapalı olacağını ifade etti.

Günlerdir tartışılan İmralı ziyaretine ilişkin partiler tutumlarını netleştirdi. AKP, MHP ve DEM Parti ziyarete "olumlu" baktığını daha önce açıklamıştı. Ziyarete dair en çok merak edilen konu CHP'nin bu ziyarette yer alıp almayacağı olmuştu.

CHP KARARI: İMRALI'YA ÜYE YOK, KOMİSYONA DEVAM

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir İmralı ziyareti için temsilci vermeyeceğini açıkladı. CHP bu kararının gerekçesini daha sonra kamuoyuna duyuracak.

CHP Grup Başkanvekili Emir, İmralı'ya gönderilmesi planlanan heyete üye vermediklerine dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Biz böylesine zor meselelerin açık, şeffaf ve halkın önünde yapılması gerektiğini dile getirdik. Komisyon çalışmalarına başladığımızda, kapalılık kararının ancak komisyonun kararı ile alınabileceğini belirttik. Komisyonumuz üç toplantıda kapalı toplantı kararı aldı şu ana kadar. Bu toplantıda bakanlar ve MİT Başkanı, görüşlerini paylaştılar. Biz de bu toplantılarda, devletin güvenliğiyle ilgili bilgiler verilir diye kapalı olmasını destekledik.

"ZİYARETİN OYLAMA İLE YAPILMASI GEREKİR"

Ancak İmralı’ya gidişin konuşulacağı toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Burada herkesin, her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bir heyetin, anlaşılıyor ki beş kişilik heyetin ziyaret yapması gerekiyorsa eğer bunun da mutlaka oylama ile yapılması gerekir. Partimizin tutumunu, komisyonumuzun dikkatine sunmak istiyorum."

"CHP OLARAK KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜLMESİNİ SAVUNUYORUZ"

"CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz.

"BARIŞ İÇİN ATILACAK ADIMLARIN SONUNA KADAR DESTEKÇİSİYİZ"

Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik süreci inşa etmenin kararlılığı ile bundan sonra komisyonda olacağız.

"TÜM MESELENİN İMRALI'YA GİDİLMESİNE SIKIŞTIRILMASINA MİLLET RAZI DEĞİLDİR"

Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı’ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir.

TEKNOLOJİK İMKANLAR İŞARET EDİLDİ

Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.”

CHP'Lİ EMİR'DEN SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA

CHP'nin İmralı Heyeti'ne üye vermeyeceğini komisyonda açıklamasının ardından bir de sosyal medya hesabından kamuoyuna bir açıklama yapıldı. Emir tarafından yapılan açıklamada heyete üye verilmesinin doğru bulunmadığı, CHP'nin kimselerin 'Kürt' diyemediği günlerde dahi Kürt sorununun adını koyduğu ve çözümünü de savunduğunun altını çizdi.

Emir tarafından komisyondaki açıklamasının ardından yapılan sosyal medya açıklaması şu şekilde:

Herkesin kararını beklediği ve kapatma davasıyla karşı karşıya olan partimiz CHP, kimselerin ‘Kürt’ diyemediği günlerde bile Kürt sorununun adını koymuş ve çözümünü sahiplenmiştir. Bu tutumumuz bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir. Her konunun şeffaflıkla halkımızın gözü önünde konuşulması gerektiğini söyledik, bugün de komisyon toplantısının kapalı yapılmasını kabul etmiyoruz. CHP olarak İmralı’ya gitmesi planlanan heyete üye vermeyi de doğru bulmuyoruz. CHP, barışa da demokrasiye de kararlılık ve cesaretle sahip çıkacak iradeye sahiptir.

PARTİLERİN İMRALI ZİYARETİNE TUTUMLARI

DEM Parti, komisyon kurulma sürecinden itibaren İmralı’da Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini savunmuştu. Parti yöneticileri, yaptıkları açıklamalarda, Öcalan’la görüşmenin süreç açısından “doğru ve gerekli” olduğunu ifade ediyor.

Komisyonda DEM Parti adına İmralı’ya gidecek ismin de belirlendiği ve Gülistan Kılıç Koçyiğit’in bu heyette yer almasının planlandığı yönünde bilgiler basına yansıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) cephesinde ise, komisyonun İmralı’ya gitmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun İmralı’ya gidilmesi yönünde karar alacağını ve “gidilmesinin kesin olduğunu” dile getirdi.

İktidar partisi AKP adına açıklama yapan TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kapalı grup toplantısının ardından, İmralı’ya yapılacak ziyarete “olumlu baktıklarını” söyledi. Güler, komisyonun yapacağı oylamada bu yönde tavır alacaklarını belirtti.

KOMİSYONUN 18'NCİ TOPLANTISI

Komisyon bugün süreç kapsamında terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeme kararı için 17'nci kez toplandı.

HANGİ VEKİLLER İMRALI'YA GİDECEK?

İmralı'ya gidecek isimler konusunda henüz bütün partiler resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Dün DEM Parti Gülistan Koçyiğit'i, bugün MHP'den Feti Yıldız kendisinin gideceğini açıklamıştı.

İktidar medyasının kulislerine göre AKP'den İmralı heyetinde yer alacak isim için Hüseyin Yayman işaret edilirken Yeni Yol grubundan Bülent Kaya ve M. Emin Ekmen isimleri öne çıkıyor.