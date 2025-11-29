MHP'li yöneticiden Orkun Özeller’e saldırı girişimi! Şehit yakınları engel oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikayetiyle 17 Eylül'de tutuklanan ve 12 Kasım'da tahliye edilen TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller’e, Trabzon’da gerçekleştireceği söyleşi öncesi saldırı girişiminde bulunuldu.

Bahçeli'nin şikayetiyle tutuklanmıştı: Orkun Özeller'den ilk açıklama!

MHP'Lİ YÖNETİCİ, EMEKLİ KURMAY ALBAY'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Özeller, söyleşi öncesinde şehit yakınlarıyla birlikte caddede yürüdüğü sırada MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi Ahmet G. olduğu öğrenilen saldırgan tarafından önce sözlü tacize daha sonra ise saldırı girişimine maruz kaldı.

KURMAY ALBAY'I TERÖRDEN SORUMLU TUTTU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan skandal görüntülerde MHP'li yöneticinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev almış bir Kurmay Albay'ı, terörden sorumlu tutması tepkilere neden oldu.

Görüntülerde, Orkun Özeller'in üzerine yürümeye çalışan saldırgan şahsın, çevredekiler tarafından engellendiği ve saldırganın olası hamlesine karşı bir yurttaşın arada durarak, "Ben şehit babasıyım" dediği görüldü.

Saldırgan şahsın, çevredeki yurttaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldığı görüldü.