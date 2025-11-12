Bahçeli'nin şikayetiyle tutuklanmıştı: Orkun Özeller'den ilk açıklama!

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanarak 16 Eylül'de cezaevinde gönderilmişti.

Bugün ilk kez hakim karşına çıkan Özeller hakkında İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, tahliye kararı verdi.

Bahçeli şikayet etmişti: Orkun Özeller hakkında tahliye kararı!

Özeller, akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Burada sevenleri tarafından coşkuyla karşılanan Özel'ler cezaevi önünde ilk açıklamasını yaptı.

Özeller, şunları söyledi:

“Bugünkü duruşmada hukukun gereği tecelli etti. Ben devletin yetiştirdiği bir adamım. Devlet yedirdi, içirdi, giydirdi, eğitti. Sonra emir verdi ve beni terörsüz Türkiye için 28 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmamı sağladı. Ben de bu görevi layığıyla, başarıyla yerine getirmeye çalıştım. Kucağımda şehitlerim oldu. Hiçbirisini unutmuyorum. Onların şehit olduğu an eğer ben olmadıysam bunun bir sebebi var diye düşündüm. Bugün yapmış olduğum bir mücadele.

Devletimin, ülkemin, milletimin faydası için yapmış olduğum mücadeleyi arkasında her zaman o şehitlerimizi düşünerek yapıyorum. O şehitlerimiz yerinde ben de olabilirdim ama eğer bugün hayattaysam bunun anlamı benim için şudur. Orkun Özeller, sen bu şehitlerin kanının yerde kalmaması için yaşayacaksın ve mücadele edeceksin. Bu görevi Cenabı Allah bana takdir etti. Öyle değerlendiriyorum. Yapmış olduğum eleştirilerde, yol göstermelerde, önerilerde, mücadelemde hep o şehit arkadaşlarım vardır. Bugün hayattaysam bana tevcih edilen bu görevin başarıyla yerine getirmesi içindir. Bugün olmayabilirdim de. Olayı hep öyle görüyorum.