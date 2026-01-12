Son dakika | AKP'li Çelik İsrail'i işaret etti: SDG'yi cesaretlendiriyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Şam ordusunun Halep kentinde 2 Kürt mahallesine ilişkin düzenlediği saldırılarla ilgili konuşan Çelik, "SDG, soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir" diyerek İsrail'i işaret etti.

"10 MART MUTABAKATINA UYMALARI HALİNDE HİÇBİR SORUN KALMAYACAK"

SDG'nin 10 Mart'ta imzalanan Şam ordusuna entegrasyon anlaşmasına uyması halinde bir sorun kalmayacağını belirten Çelik, "10 Mart mutabakatına uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır SDG’nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir" dedi.

"BİR KÜRT ARAP ÇATIŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çelik, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Suriye’nin bütünlüğü, iç barışı, egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye’nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.

Orada bir Kürt Arap çatışması söz konusu değil. Bunu tetiklemeye çalışan bir odak varsa bunun SDG olduğu görülüyor. Suriye'de herhangi bir Alevi, Kürt, Dürzi kardeşimize kötü gözle bakanın karşısında Türkiye durur."