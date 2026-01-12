SDG Halep'in doğusunda konuşlandı! Takviye güç gelince Şam yönetimi açıklama yaptı

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya dayandırılan bilgilere göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti sahadaki son durumu değerlendirdi. Yapılan açıklamada, Halep’in doğusunda bulunan Meskene ve Deyr Hafir bölgeleri çevresinde SGD unsurlarının konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı belirtildi.

Suriye ordusu, sahadaki durumun doğrudan ve acil bir şekilde mercek altına alındığını belirterek, SDG'nin söz konusu tahkimat faaliyetlerini 'tehlikeli bir tırmanma' olarak nitelendirdi.

"PKK MENSUPLARI İLE DEVRİK REJİMİN KALINTILARI BULUNUYOR"

Ordu yetkilileri, bölgeye sevk edilen takviye güçlerin içeriğine dair de dikkat çekici bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada "Takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor." bilgisi paylaşıldı

Suriye'nin paylaşılması

"ORDU ELİ KOLU BAĞLI KALMAYACAKTIR"

Gelişmeler üzerine uyarıda bulunan ordu yetkilileri, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketin cevapsız bırakılmayacağını vurguladı. Suriye ordusunun olası bir saldırıya sert bir karşılık vereceği belirtilen açıklamada, kararlılık mesajı şu ifadelerle verildi:

"Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır."