Kar alarmı yaradı: İstanbul trafiğinde şaşırtan yoğunluk haritası

Kar alarmı yaradı: İstanbul trafiğinde şaşırtan yoğunluk haritası
Yayınlanma:
İstanbul genelinde yapılan kar uyarıları ve soğuk hava dalgası, megakent trafiğinde sakinlik yaşanmasına neden oldu. Normal şartlarda hafta içi mesai bitimine doğru kilitlenen İstanbul trafiği, vatandaşların tedbirli davranarak toplu taşımaya yönelmesi ve özel araç kullanımını azaltmasıyla yüzde 38'e kadar düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, normal şartlarda yoğun seyretmesi beklenen trafik düzeyi şehir genelinde yüzde 38 olarak kaydedildi.

İstanbulluların kar alarmı nedeniyle tedbirli davranması, yollardaki yükü her iki yakada da eşit oranda hafifletti. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştıİstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştı

TEDBİRLER SONUÇ VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbulluların dışarı çıkışlarını kısıtlaması ana arterlerdeki akışı hızlandırdı. Özellikle D-100 (E-5) Karayolu ve TEM Otoyolu'nun kritik noktalarında trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Yetkililer, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceğine dikkat çekerek, sürücülerin buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları ve kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusundaki uyarılarını sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Türkiye
Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda!
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yeni düzenleme yolda!