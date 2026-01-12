Kar alarmı yaradı: İstanbul trafiğinde şaşırtan yoğunluk haritası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, normal şartlarda yoğun seyretmesi beklenen trafik düzeyi şehir genelinde yüzde 38 olarak kaydedildi.

İstanbulluların kar alarmı nedeniyle tedbirli davranması, yollardaki yükü her iki yakada da eşit oranda hafifletti. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyesinde seyrediyor.

TEDBİRLER SONUÇ VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbulluların dışarı çıkışlarını kısıtlaması ana arterlerdeki akışı hızlandırdı. Özellikle D-100 (E-5) Karayolu ve TEM Otoyolu'nun kritik noktalarında trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Yetkililer, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceğine dikkat çekerek, sürücülerin buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları ve kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusundaki uyarılarını sürdürüyor.