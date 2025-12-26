Son dakika | MİT'ten IŞİD'e operasyon: Yılbaşında terör saldırısı yapacaktı

Son dakika | MİT'ten IŞİD'e operasyon: Yılbaşında terör saldırısı yapacaktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli İstihabrat Teşiklatı (MİT), yeni yılda terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen İbrahim Burtakuçin isimli IŞİD'li teröristin Malatya'da yakalandığını duyurdu. Teröristin adresinde yapılan aramalarda, canlı bomba hazırlığında kullanılan materyaller yakalandı.

Yeni yılda terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör eylemi hazırlığı içinde olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD üyesi İbrahim Burtakuçin’e yönelik ortak bir operasyona imza attığı belirtildi.

teror-orgutu-isid-uyesi-ibrahim-burtakucin.jpeg
Terör örgütü IŞİD üyesi İbrahim Burtakuçin

YILBAŞINDA IŞİD ADINA TERÖR SALDIRISI YAPACAKTI

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’nin Türkiye’de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye’de IŞİD adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

IŞİD'li Burtakuçin’in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.

Son Dakika | Noel ve yılbaşında saldırı planı yapan 115 IŞİD'li yakalandıSon Dakika | Noel ve yılbaşında saldırı planı yapan 115 IŞİD'li yakalandı

TERÖRİST MALATYA'DA YAKALANDI

Teröristin güncel konumu tespit ettikten sonra harekete geçen MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, İbrahim Burtakuçin'i Malatya’da yakaladı. Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Açıklamada, teröristin adresinde yapılan aramalarda, şu materyallerin ele geçirildiği bildirildi:

"- DEAŞ’a ait yazılımların,
- DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin,
- DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ’a katılımı destekleyen ses dosyaların,
- DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların,
- DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin
olduğu tespit edildi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Türkiye
Timur Savcı'yı gözaltına aldıran Ela Rumeysa yazışması ortaya çıktı! "Yükselmek istiyorum"
Timur Savcı'yı gözaltına aldıran Ela Rumeysa yazışması ortaya çıktı! "Yükselmek istiyorum"
Kasım Garipoğlu ABD'de kanını değiştiriyor! Uyuşturucu operasyonunda çarpıcı iddia
Kasım Garipoğlu ABD'de kanını değiştiriyor! Uyuşturucu operasyonunda çarpıcı iddia
AFAD 473 personel alacak
AFAD 473 personel alacak