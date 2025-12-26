Son dakika | MİT'ten IŞİD'e operasyon: Yılbaşında terör saldırısı yapacaktı

Yeni yılda terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör eylemi hazırlığı içinde olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD üyesi İbrahim Burtakuçin’e yönelik ortak bir operasyona imza attığı belirtildi.

Terör örgütü IŞİD üyesi İbrahim Burtakuçin

YILBAŞINDA IŞİD ADINA TERÖR SALDIRISI YAPACAKTI

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’nin Türkiye’de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye’de IŞİD adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

IŞİD'li Burtakuçin’in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.

TERÖRİST MALATYA'DA YAKALANDI

Teröristin güncel konumu tespit ettikten sonra harekete geçen MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, İbrahim Burtakuçin'i Malatya’da yakaladı. Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Açıklamada, teröristin adresinde yapılan aramalarda, şu materyallerin ele geçirildiği bildirildi:

"- DEAŞ’a ait yazılımların,

- DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin,

- DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ’a katılımı destekleyen ses dosyaların,

- DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların,

- DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin

olduğu tespit edildi."