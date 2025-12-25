Son Dakika | Noel ve yılbaşında saldırı planı yapan 115 IŞİD'li yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:



"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrımüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslarası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan (137) şüpheli hakkında ilimiz genelinde (124) farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma faaliyeti gerçekleştirilmiş, sonucunda tabancalar, fişekler ve bir çok örgütsel dokümana el konulmuştur.

Şüphelilerden (115)’i yakalanmış olup yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyet halen devam etmektedir.

Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"