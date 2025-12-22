Jandarma'dan IŞİD saldırısı uyarısı! Ankara ve İstanbul işaret edildi

Yeni yılın yaklaşması ile beraber güvenlik ekiplerinin yılbaşı önlemleri de artıyor. Ancak bu defa IŞİD tehlikesi baş gösterdi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı iç yazışmalarında yıl başına yaklaşırken IŞİD terör saldırısına karşı personelini ve ilgili birimleri uyarı yazısı geçti.

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, söz konusu yazıda Ankara ve İstanbul işaret edildi. Söz konusu iç yazışmada birkaç gün içerisinde halkın kalabalık olduğu bölgelerde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığı ifade edildi.

ÖZELLİKLE AVM'LER VE HALK PAZARLARI

İç yazışmada özellikle AVM'ler ve halk pazarları hakkında uyarı geçildi.

SALDIRILARIN ŞEKLİ KAYDEDİLDİ

Yazışmada saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

YALNIZ TERÖRİST TARZI EYLEMLER...

Jandarma Komutanlığı iç yazışmalarında saldırıların niyetlerinin "Yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkân ve kabiliyeti kırılan DEAŞ ve radikal terör örgütlerinin, özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı" sonucunda ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Yazışmada "Sözde lider kadrolardan örgüt üyelerine verilen talimatlara göre, örgütten kopmaları engellemek, sempatizanlarına moral vermek, kamuoyunda baskı ve korku oluşturmak amacıyla, örgüt mensuplarının seçecekleri farklı tarz lokasyonlarda, inisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş ve birbirinden bağımsız ‘yalnız terörist’ tarzı eylemler gerçekleştirebileceği" ifadeleri de kaydedilirken aynı zamanda personelden hem şehiriçlerini hem de şehir girişlerindeki güvenlik önlemlerinin artırılması istendi.