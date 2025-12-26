Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?

Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Yayınlanma:
İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'la ilgili de gözaltı kararı verildi. Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?

İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında toplam 29 şüpheliye yönelik gözaltı, yakalama ve arama işlemleri yapıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray eski Başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da yer aldı.

ERDEN TİMUR KİMDİR? ERDEN TİMUR NEDEN GÖZALTINDA?

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra inşaat sektörüne girdi.
2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Forbes 2025 listesine göre 550 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 89. insanı olarak gösterildi.

Son Dakika | Erden Timur ve 14 futbolcuya gözaltı kararıSon Dakika | Erden Timur ve 14 futbolcuya gözaltı kararı

2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Galatasaray futbol takımı'nın Süper Lig maçlarında forma göğüs sponsoru oldu. 2021-22 sezonu öncesinde ise Nef, Galatasaray basketbol takımı'nın isim sponsoru oldu ve bu doğrultuda 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Galatasaray basketbol takımı, Galatasaray Nef adıyla mücadele etti.2021-22 sezonu öncesi Nef, Galatasaray futbol takımı'nın maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan stadyumun isim sponsoru oldu ve 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında stadyumun adı Nef Stadyumu oldu.
2021 yılında yeni kurulan Galatasaray Basketbol A.Ş.'nin başına geçti. 11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı. 4 Haziran 2024 tarihinde, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Erden Timur'la ilgili bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Spor
Galatasaray Atletico Madrid maçında ne olacak? Müthiş iddia
Galatasaray Atletico Madrid maçında ne olacak? Müthiş iddia
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Beşiktaş'a Masuaku müjdesi
Beşiktaş'a Masuaku müjdesi