Spor dünyası bu sabaha yeni bir operasyon dalgasıyla başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike soruşturmasında yeni operasyon gerçekleştirildi İstanbul merkezli toplam 11 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 29 isim gözaltına alındı.

Erden Timur hakkındaki iddialar ortaya çıktı

OPERASYON TFF’YE SIÇRADI

Gözaltına alınan isimler arasında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) önemli bir yetkili de yer aldı. TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yapılan operasyonda gözaltına alındı.

GEÇEN HAFTA HACISOMANOĞLU İLE BİRLİKTE KATAR’A GİTMİŞTİ

TFF’nin hemen hemen tüm dış ziyaretlerinde yer alan Buğra İmamoğulları geçtiğimiz hafta İbrahim Hacıosmanoğlu ile Katar’a gitti.

Hacıosmanoğlu Katar ile iş birliği yaptı

İkili burada, futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde: