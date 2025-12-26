Bahis operasyonu TFF’ye sıçradı: Kritik isim gözaltında
Spor dünyası bu sabaha yeni bir operasyon dalgasıyla başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike soruşturmasında yeni operasyon gerçekleştirildi İstanbul merkezli toplam 11 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 29 isim gözaltına alındı.
Erden Timur hakkındaki iddialar ortaya çıktı
OPERASYON TFF’YE SIÇRADI
Gözaltına alınan isimler arasında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) önemli bir yetkili de yer aldı. TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yapılan operasyonda gözaltına alındı.
GEÇEN HAFTA HACISOMANOĞLU İLE BİRLİKTE KATAR’A GİTMİŞTİ
TFF’nin hemen hemen tüm dış ziyaretlerinde yer alan Buğra İmamoğulları geçtiğimiz hafta İbrahim Hacıosmanoğlu ile Katar’a gitti.
Hacıosmanoğlu Katar ile iş birliği yaptı
İkili burada, futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
- Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;
- MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,
- Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,
- Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa- Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,
- Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
- Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
- Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.
- Kamuoyuna saygıyla duyurulur.