İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

ERDEN TİMUR DAHİL 29 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişiye yönelik gözaltı, yakalama ve arama işlemleri yapıldı. Operasyon kapsamında Galatasaray Sportif AŞ eski başkan vekili ve Nef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur gözaltına alındı.

YÖNELTİLEN SUÇLAR BELLİ OLDU

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Erden Timur’a yönelik iddialar da belli oldu. Timur’un doğrudan bahis değil bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı ile ilgili olduğu aktarıldı.

Erden Timur’un banka hesaplarında bahisten gelen paranın giriş – çıkışları, para kaynağının gizlenmesi, izinin kaybettirilmesi şüphesi, ve olağan dışı finansal işlemlerin tespit edildiği iddia edildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde: