AKP'nin süreç raporu Erdoğan'a sunulacak! Tarih belli oldu

AKP, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin raporu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

AKP, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda hazırlanan 65 sayfalık süreç raporunu tamamladı.

10-11 ana başlıktan oluşan rapor, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ardından Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı

CHP YARIN SUNACAK

MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu'nun süreç ile ilgili raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından CHP de bugün raporunu tamamladı. CHP yarın saat 12.00'de raporunu komisyona sunacak.

AKP'nin ise dün (16 Aralık) tamamlanan süreç raporu ise, komisyondan önce yarın Erdoğan'a sunulacak.

MHP RAPORUNU SUNMUŞTU

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında parti olarak hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sunmuştu.



Yıldız "Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var. Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır." ifadelerini kullanmıştı.

NİHAİ RAPORUN TARİHİ VERDİ

MHP'li Feti Yıldız bugün (17 Aralık), İmralı Süreci'nde kurulan komisyonun nihai raporunun yılbaşından sonra tamamlanacağını açıklamıştı.