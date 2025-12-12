Ankara'da toplu taşımaya zam!

Ankara'da toplu taşımaya zam!
Yayınlanma:
Son dakik... Ankara'da yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte tam bilet ücreti 35 liraya yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde oylamaya sunulan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu", meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan bu karar, başkentte toplu taşımaya zam geldi.

TAM BİLET 35 LİRAYA YÜKSELDİ

Meclisten geçen kararla birlikte, başkentteki yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yansıtıldı.

Yapılan güncelleme öncesinde 26 lira olan tam bilet ücreti, zamla birlikte 35 liraya yükseldi. Dar gelirlinin en temel ihtiyacı olan ulaşımda yaşanan bu artış, vatandaşın cebindeki yangını daha da büyütecek.

İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul’da toplu taşımaya 15 Eylül 2025'te zam yapılmıştı. Tek geçişlik tam bilet 35 lira olurken öğrenci ise 17,08 lira olmuştu.

Sosyal kart sahiplerine ise tek basımlık geçiş 25.06 liraya yükseldi.

Aylık öğrenci abonmanı 494 lira olurken tam abonman fiyatı ise 2 bin 748 lira oldu. Benzer şekilde sosyal kart sahipleri ise abonmana 1.709 lira olmuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

