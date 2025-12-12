Kritik görüşmeye saatler kala Aziz Çelik açıkladı: TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmayacak

7 milyon asgari ücretli ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak zammı belirlemek üzere bugün ilk kez toplanacak. Masadan çıkacak karar, milyonların kaderini belirleyecek.

Erdoğan'dan patronlara asgari ücret mesajı

KRİTİK SAAT 14.00: TARAFLAR İLK KEZ YÜZ YÜZE

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu için gözler Ankara'da.

TÜRK-İŞ'E DAVET GÖNDERİLDİ AMA...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantı için saatler 14.00'ü gösterdiğinde taraflar masadaki yerini alacak. Bakanlık, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ'e, işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) davet gönderdi. Toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi temsilcisinin olduğu masayı eleştirmişti. Yapının adil olmadığını söyleyerek masada yer almayacağını bildirmişti. İktidar kanadı tek temslici bulunduracağını açıklamıştı. Ancak TÜRK-İŞ, kendileri ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu değişikliği resmi olarak bildirmesini istemişti.

Taraflara resmi bildirim geçen hafta yapıldı ancak bu davette TÜRK-İŞ'in talebinin yer alıp almadığı bilinmiyor. Haliyle işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ'in toplantıda yer alıp almayacağı merak konusuydu.

MASA İŞÇİSİZ TOPLANIYOR

Bu sabah Halk TV'de Ebru Baki'nin konuğu olan Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, TÜRK-İŞ'in toplantıyı protesto edeceğini açıkladı.

Çelik şu bilgileri aktardı:

"Bendeki bilgi şu: tek kişiyle katılacakları, taleplerini iletip ayrılacaklarına ve protesto edeceklerine dair bir bilgi var. Bu kişi neden katılmadıklarını, ne istediklerini anlatıp ayrılacak toplantıdan" dedi.

"RAKAM BELLİ"

Çelik masanın formalite olduğunu hükümetin asgari ücret rakamını çoktan belirlediğini söyledi. Çelik, "Bu rakamı telefuz etmek istemiyorum çünkü çok komik bir rakam" dedi.