Asgari ücrette kritik gün! Milyonların kaderinin belirleneceği masa bugün kuruluyor

Yayınlanma:
Milyonlarca ücretli çalışanın maaş zammının belirleneceği asgari ücrette pazarlık masası bugün kuruluyor. İşte kritik görüşmenin detayları...

Çift haneli enflasyon koşullarında alım gücü eriyen milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde. 7 milyon asgari ücretli ve dolaylı olarak tüm çalışanların gözü Ankara'ya çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak zammı belirlemek üzere bugün ilk kez toplanacak. Masadan çıkacak karar, milyonların kaderini belirleyecek.

KRİTİK SAAT 14.00: TARAFLAR İLK KEZ YÜZ YÜZE

2021/11/03/asgari-ucret-senaryolari.jpg

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu için gözler Ankara'da.

Erdoğan'dan patronlara asgari ücret mesajıErdoğan'dan patronlara asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantı için saatler 14.00'ü gösterdiğinde taraflar masadaki yerini alacak. Bakanlık, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ'e, işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) davet gönderdi. Toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Asgari ücret 66 bin lira olarak hesaplandı: TÜİK'in formülünü Bakanlık verileri desteklediAsgari ücret 66 bin lira olarak hesaplandı: TÜİK'in formülünü Bakanlık verileri destekledi

TÜRK-İŞ, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi temsilcisinin olduğu masayı eleştirmişti. Yapının adil olmadığını söyleyerek masada yer almayacağını bildirmişti. İktidar kanadı tek temslici bulunduracağını açıklamıştı. Ancak TÜRK-İŞ'in bugünkü toplantıya katılıp katılmayacağı kesinlik kazanmadı.

MEVCUT MAAŞ ERİDİ: İŞTE O RAKAMLAR

2021/11/04/asgari-ucret.jpg

Pazarlık masasına oturulurken, halihazırda uygulanan ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen mevcut rakamlar ise şöyle:

Halen bir işçi için aylık brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş iken, kesintiler düştüğünde emekçinin cebine net 22 bin 104 lira 67 kuruş giriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

