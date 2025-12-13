Liverpool ve Chelsea ikişer golle kazandı

Liverpool ve Chelsea ikişer golle kazandı
Yayınlanma:
Premier Lig'de Liverpool Brighton'ı, Chelsea ise Everton'ı 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.

GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Ligde iki haftadır kazanamayan Liverpool, Fransız oyuncusu Hugo Ekitike'nin 1 ve 60. dakikalarda attığı gollerle üç puana uzandı.

Kayseri'de maç başladığı gibi bittiKayseri'de maç başladığı gibi bitti

Üç maç üste üste yedek kalmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, yedek başladığı Brighton Hove Albion karşısında 26. dakikada sakatlanan Joe Gomez'in yerine oyuna girdi.

Konuk takımda forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da 90 dakika sahada kaldı.

CHELSEA 3 PUANI ALDI

Günün diğer mücadelesinde ise Chelsea, sahasında ağırladığı Everton'ı 21. dakikada Cole Palmer ve 45. dakikada Malo Gusto'nun golleriyle 2-0 yenerek ligde üç maç sonra kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Spor
Galatasaray nasıl kazandı: Osimhen bunu neden yaptı?
Galatasaray nasıl kazandı: Osimhen bunu neden yaptı?
Galatasaray Antalyaspor'u rahat yendi: 3 puanı 4 golle aldı
Galatasaray Antalyaspor'u rahat yendi: 3 puanı 4 golle aldı
Amedspor maç fazlasıyla lider oldu
Amedspor maç fazlasıyla lider oldu