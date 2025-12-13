Kayseri'de maç başladığı gibi bitti

Süper Lig'de Kayserispor ve Alanyaspor, golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Süper Lig'in 16. haftasında Zecorner Kayserispor- Corendon Alanyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

65. dakikada Hwang'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fatih Aksoy'un şutunu kaleci Bilal Beyazıt uzanarak iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Mounie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunu kaleci Bilal Beyazıt kurtardı.

74. dakikada İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Hadergjona, ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.

86. dakikada Corendon Alanyaspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Hadergjona, ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Mounie'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt uzanarak gole engel oldu.

87. dakikada kaleci Bilal Beyazıt'ın uzun topunda Corendon Alanyaspor savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken topu Cardoso'ya kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden aşırtma vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün ve Murat Şener

Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, (Dk. 79 Nurettin Korkmaz) Denswil, Bennasser, Opoku, Dorukhan Toköz (Dk. 76 Mehmet Eray Özbek), Benes, Mane, (Dk. 76 Talha Sarıaslan), Cardoso, Tuci, (Dk. 90 Arif Kocaman), Onugkha

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 71 Janvier), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjona, Makouta, Fatih Aksoy, Ruan, Hagi (Dk. 71 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 90 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 58 Mounie)

Sarı kartlar: Dk. 48 Makouta, Dk. 69 Mounie (Corendon Alanyaspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

