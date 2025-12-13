Fenerbahçe'ye UEFA müjdesi

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı mağlup eden Fenerbahçe'ye güzel bir haber geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Brann ile karşı karşıya geldi. Bergen kentindeki mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

TALISCA’DAN HAT-TRICK

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca (3) kaydetti.

12. SIRAYA YERLEŞTİK

Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 12. sıraya yerleşti.

UEFA’DAN GELEN PARA BELLİ OLDU

Ayrıca bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, 450 bin euro bonusu da kazanmaya hak kazandı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Avrupa’dan kazandığı toplam para ise 18.55 milyon euroyu buldu.

UEFA Avrupa Ligi ödülleri şu şekilde:

Katılım: 4.31 milyon euro

Galibiyet: 450 bin euro

Beraberlik: 150 bin euro

Son 16 play-off: 300 bin euro

Son 16 turu: 1 milyon 750 bin euro

Çeyrek final: 2 milyon 500 bin euro

Yarı final: 4 milyon 200 bin euro

Final: 7 milyon euro

Şampiyon: 6 milyon euro

