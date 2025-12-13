Fenerbahçeli Alessio Orro İstanbul'da sevgilisiyle ortaya çıktı: Pozu olay oldu

Fenerbahçe Medicana, yeni sezon öncesi İtalyan milli yıldız Alessio Orro'yu transfer etmişti.

Transfer İtalya'da da gündem olmuş, Orro'nun İstanbul'a gelişi İtalya'da çok konuşulmuştu.

Alessio Orro'dan 600 bin euro açıklaması

Alessio Orro kadar bu transfer nedeniyle peşinden İstanbul'a gelen sevgilisi Matteo Picchio'nun sözleri de çok konuşulmuştu. Matteo Picchio, şu açıklamayı yapmıştı:

"Alessia'yı takip etmek için Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Bu yüzden voleybolu bırakmaya karar verdim. Onu bu macerada takip etmenin tek yolu buydu. İstanbul'da bir takım bulmaya çalıştım, ama bunun mümkün olmadığı hemen anlaşıldı. Orada yabancı kuralı çok katı. Sahada oynayan değil, kadroda bulunan yabancıları sayıyorlar. Ayrıca yabancı oyuncuların lisans maliyetleri de çok yüksek."

"NE YİYECEĞİMİZE KARAR VEREMEDİK"

Alessio Orro, İstanbul'a gelen sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, altına da şu notu yazdı:

"Bir yıl birlikte... ve hala nerede yemek yiyeceğimize karar veremedik."

Paylaşım kısa sürede ilgi çekti ve takipçilerinden mesaj yağdı.