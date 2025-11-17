Alessio Orro'dan 600 bin euro açıklaması

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na sezon başında transfer olan İtalyan yıldrız Alessio Orro, Türkiye ile ilgili izlenimlerini paylaştı.

İtalyan basınından Corriere della Sera'nın sorularını yanıtlayan Orro, yıllık 600 bin euro olduğu belirtilen maaşıyla ilgili bir soruya da cevap verdi.

Juventuslu bir aileden geldiğini belirten Alessio Orro, “Juventuslu bir aileden geliyorum, bu yüzden Nedved ve Del Piero benim kahramanlarım. Voleybolda ise, benden dört yaş büyük ablam Sara'nın en sevdiği Valentina Arrighetti ve Francesca Piccinini” dedi.

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak planı ortaya çıktı

Orro, "Fenerbahçe'deki maaşınız 600 bin euro. İtalya'da size aynı rakam teklif edilseydi kalır mıydınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Bunu böyle görmek istemiyorum. İstanbul'da olduğum için mutluyum çünkü teklif doğru zamanda geldi, spor alanında değil, hayat alanında da bir deneyim yaşıyorum. Burada benimle birlikte erkek arkadaşım Matteo Picchio da var. Türkiye'de voleybol, İtalya'da basketbol veya futbol kadar ilgi görüyor.”

İtalyan oyuncu "İstanbul'un sokaklarında sizi tanıyıp durduruyorlar mı?" sorusu üzerine ise “Evet, süpermarkette veya restoranda da... Bu yönünü çok seviyorum, çünkü Türkler sıcakkanlı olmanın yanı sıra saygılı da. Ayrıca iklimi de seviyorum, Sardunya'nın güneşi olmasa da ve yemekleri de güzel” dedi.