Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak planı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ara transfer için çalışmalarını göreve gelir gelmez başlattığı ve harekete geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçerek lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Ligde Galatasaray 29 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.

2024/11/08/hbfb.jpgBaşkan Sadettin Saran'ın seçimi kazanır kazanmaz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için bir plan hazırladığı ve bunu uygulamaya soktuğu öğrenildi.

Buna göre Saran, öncelikle ara transferde kadroyu güçlendirecek.

YA LEWANDOWSKI YA SORLOTH

Göreve gelir gelmez ara transfer hazırlıklarına başlayan Saran'ın önceliğinin takıma ünlü bir golcüyü kazandırmak istediği belirtildi.

Yok artık Sadettin Saran: Fenerbahçe'nin bombası patladıYok artık Sadettin Saran: Fenerbahçe'nin bombası patladı

Saran'ın listesindeki ilk ismin Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

whatsapp-image-2025-11-17-at-13-49-47.jpeg

Polonyalı golcünün menajerleriyle ilk görüşmenin yapıldığı belirtilirken, Sadettin Saran'ın da bu transfer için devrede olduğu ileri sürüldü.

37 yaşındaki Lewendowski'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Saran'ın ara transferde Lewandowski'ye satın alma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalatmayı hedeflediği iddia edildi.

Saran'ın diğer golcü adayının ise Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki Sörloth'un kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı'nın bu nedenle öncelikle bonservis için İspanyol kulübüyle masaya oturacağı ifade edildi.

whatsapp-image-2025-11-17-at-13-50-23.jpeg

Sadettin Saran'ın ayrıca bir stoper ve bir de sol bek için hazırlanan listeye göre çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bu transferlerin yapılması halinde Saran'ın şampiyonluğu garanti gördüğü de belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

