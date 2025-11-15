Yok artık Sadettin Saran: Fenerbahçe'nin bombası patladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ocak ayındaki ara transferde almak istediği dünyaca ünlü futbolcunun belli olduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'yi istedikleri iddia edildi.

Polonyalı golcünün menajerleriyle ilk görüşmenin yapıldığı belirtilirken, Sadettin Saran'ın da bu transfer için devrede olduğu bildirildi.

Saran'ın Lewandowski ile yapılacak görüşmeye bizzat katılacağı ve teklifi kabul etmesi için tüm imkanları zorlayacağı öğrenildi.

HEDEF ARA TRANSFERDE ALMAK

Fenerbahçe'nin öncelikli hedefinin Lewandowski'yi ocak ayındaki ara transferde almak olduğu ileri sürüldü. 37 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu nedenle ara transferde gelebilmesi için Barcelona'nın da onayı gerekiyor.

Lewandowski'nin ara transferde alınamaması halinde sezon sonunda kadroya katılması hedefleniyor.

Lewandowski geçen sezon Barcelona'da 52 maçta 42 gol attı. Bu sezon ise 12 maçta 7 golü bulunuyor.