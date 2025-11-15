Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden: İsimleri belli oldu

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden: İsimleri belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 8 futbolcuyla yolları ayırmayı planladığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de ara transferde takıma takviye için çalışmalar sürerken, 8 futbolcuyla ise yolların ayrılacağı iddia edildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporunu açıklayan Sabah'taki haberde gönderilecek 8 futbolcuyla kadroda yeni transferler için yer açılacağı ileri sürüldü.

ÖNCELİKLE EN-NESYRI VE SZYMANSKI

2024/11/08/hbfb.jpgMilliyet'te yer alan habere göre de yönetimin ilk hedefi performansları nedeniyle eleştirilen Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'yi iyi bir fiyata başka bir kulübe satmak.

Szymanski için Almanya'dan talip olduğu belirtilirken, En-Nesyri için de Arap kulüplerinden teklifler geldiği iddia edildi.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN

Fenerbahçe'de ayrılık: Görevinden alındıFenerbahçe'de ayrılık: Görevinden alındı

Teknik direktör Tedesco'nun düşünmediği 2 futbolcu da elden çıkarılacak. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için Tedesco, "İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Yeni bir karar olursa kulüp açıklar. Başkanımız bu konu hakkında her zaman açık konuşuyor zaten. Benim için gündemde olan bir konu değil" dedi. Böylece Tedesco 2 futbolcuyu tamamen gözden çıkardığını belirtmiş oldu.

4 İSİM DAHA VAR

Fenerbahçe'nin ligin devre arasında vedalaşmayı planmadığı diğer futbolcuların ise şunlar olduğu haberde yer aldı:

Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Spor
Kim tutar Alperen Şengün'ü: Ezdi geçti
Kim tutar Alperen Şengün'ü: Ezdi geçti
Bahis skandalındaki manidar olayı açıkladı: Alassane Ndao günah keçisi mi?
Bahis skandalındaki manidar olayı açıkladı: Alassane Ndao günah keçisi mi?