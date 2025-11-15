Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden: İsimleri belli oldu

Fenerbahçe'de ara transferde takıma takviye için çalışmalar sürerken, 8 futbolcuyla ise yolların ayrılacağı iddia edildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporunu açıklayan Sabah'taki haberde gönderilecek 8 futbolcuyla kadroda yeni transferler için yer açılacağı ileri sürüldü.

ÖNCELİKLE EN-NESYRI VE SZYMANSKI

Milliyet'te yer alan habere göre de yönetimin ilk hedefi performansları nedeniyle eleştirilen Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'yi iyi bir fiyata başka bir kulübe satmak.

Szymanski için Almanya'dan talip olduğu belirtilirken, En-Nesyri için de Arap kulüplerinden teklifler geldiği iddia edildi.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN

Fenerbahçe'de ayrılık: Görevinden alındı

Teknik direktör Tedesco'nun düşünmediği 2 futbolcu da elden çıkarılacak. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için Tedesco, "İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Yeni bir karar olursa kulüp açıklar. Başkanımız bu konu hakkında her zaman açık konuşuyor zaten. Benim için gündemde olan bir konu değil" dedi. Böylece Tedesco 2 futbolcuyu tamamen gözden çıkardığını belirtmiş oldu.

4 İSİM DAHA VAR

Fenerbahçe'nin ligin devre arasında vedalaşmayı planmadığı diğer futbolcuların ise şunlar olduğu haberde yer aldı:

Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş.