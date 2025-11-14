Sarı-lacivertli kulüpte flaş bir gelişme yaşandı.

TAHİR KARAPINAR İLE YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, A Takım Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Sorumlusu olarak görev alan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

Tahir Karapınar, A Takım Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Sorumlusu görevini yapıyordu.

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967’de İzmir’de doğdu ve futbol kariyerinin tamamını memleketinde sürdürdü. Göztepe ve Altay’ın formalarını terleten Karapınar, 2002 yılında Altay’da emekli olarak aktif futbol yaşantısını noktaladı.

Teknik direktörlük yolculuğuna ise 2009’da, yine Altay’da başladı. 53 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, son olarak yaklaşık altı yıl önce Manisaspor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Teknik adamlık kariyerinde yalnızca Altay’da birinci adam olarak sahaya çıkan Karapınar, 2011-2012 sezonunda Gaziantepspor’da, 2013-2014 döneminde ise Manisaspor’da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

2017-2018 sezonunda ise Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev alarak kariyerine farklı bir halka ekledi.