Fenerbahçe'de ayrılık: Görevinden alındı

Fenerbahçe'de ayrılık: Görevinden alındı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, A Takım Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Sorumlusu görevini yapan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpte flaş bir gelişme yaşandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

TAHİR KARAPINAR İLE YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, A Takım Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Sorumlusu olarak görev alan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

Kupada 4. eleme turu programı açıklandıKupada 4. eleme turu programı açıklandı

karapinar.jpg
Tahir Karapınar, A Takım Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Sorumlusu görevini yapıyordu.

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967’de İzmir’de doğdu ve futbol kariyerinin tamamını memleketinde sürdürdü. Göztepe ve Altay’ın formalarını terleten Karapınar, 2002 yılında Altay’da emekli olarak aktif futbol yaşantısını noktaladı.

Teknik direktörlük yolculuğuna ise 2009’da, yine Altay’da başladı. 53 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, son olarak yaklaşık altı yıl önce Manisaspor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Teknik adamlık kariyerinde yalnızca Altay’da birinci adam olarak sahaya çıkan Karapınar, 2011-2012 sezonunda Gaziantepspor’da, 2013-2014 döneminde ise Manisaspor’da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

2017-2018 sezonunda ise Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev alarak kariyerine farklı bir halka ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Spor
Montella'dan bahis açıklaması
Montella'dan bahis açıklaması
Galatasaray'a Icardi müjdesini verdi
Galatasaray'a Icardi müjdesini verdi