Rojin Kabaiş'in ölümünde yurda soruştuma izni çıkmadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, okula başladıktan üç gün sonra, 27 Eylül akşamı Van Gölü sahilinde kayboldu. Genç kızın cansız bedeni, 15 Ekim'de kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıkta Mollakasım Köyü sahilinde ihbar üzerine bulundu.

Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 erkeğe ait DNA ve bir kadına ait kan izinin atletinde bulunması şüpheleri artırdı. Soruşturmada Kabaiş'in kaldığı yurda ilişkin alınan karar Van Barosu'nun tepkisini çekti.

ROJİN KABAİŞ'İN ÖLÜMÜNDE YURDA SORUŞTUMA İZNİ ÇIKMADI

Van Barosu, Rojin Kabaiş soruşturmasında yurt yönetiminin açık kusur ve ihmallerine rağmen Valilik İl İdare Kurulu’nun soruşturma izni verilmediğini açıkladı. Baro, kararın cezasızlığı büyüttüğünü vurgulayarak itiraz edeceklerini ifade ederek karara tepki gösterdi.

Van Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada "Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği yurt yönetiminin açık kusur ve ihmallerine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından soruşturma izni verilmemiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği yurt yönetiminin açık kusur ve ihmallerine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından soruşturma izni verilmemiştir. Yaşam hakkının ihlali iddialarının bulunduğu, özellikle kadın ölümlerinin her yönüyle, etkin ve şeffaf biçimde soruşturulmasının devletin pozitif yükümlülüğü olduğu açıktır. Buna karşın, idari makamlar tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararı; gerçeğin ortaya çıkarılmasının önüne geçen, cezasızlık algısını güçlendiren ve kamu görevlilerinin sorumluluğunu görünmez kılan bir yaklaşımın tezahürüdür."

"Şüpheli kadın ölümlerinde idarenin ve bağlı kurumların korunması refleksiyle hareket edilmesi kabul edilemez. Bu tür kararlar, hem adalete erişim hakkını hem de toplumun yargıya olan güvenini zedelemektedir. Kadınların yaşam hakkını öncelemeyen hiçbir idari tasarruf meşru değildir. Van Barosu olarak; Rojin Kabaiş dosyasında yurt idaresi ve görevlileri hakkında verilen soruşturma izni verilmemesi kararına karşı yasal itiraz yoluna başvuracağımızı, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve yaşam hakkı ihlallerinin üzerinin örtülmesine karşı hukuki ve toplumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Kadın ölümlerinin münferit değil, yapısal bir sorun olduğu gerçeğiyle; etkin soruşturma, hesap verebilirlik ve adalet talebimizi bir kez daha yineliyoruz."