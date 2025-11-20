Borsaya girer girmez hisseleri tavan oldu

Borsa İstanbul'da "VAKFA" koduyla işlem görmeye başlayan Vakıf Faktoring hisseleri, açılışla birlikte yatırımcısının yüzünü güldürdü. 14,20 TL baz fiyattan tahtası açılan şirket hisseleri, seansın başlamasıyla tavan fiyata kilitlenerek 15,62 TL seviyesine ulaştı.

HALKA ARZ FİYATININ YÜZDE 10 ÜZERİNDE

Talep toplama işlemleri 12-14 Kasım tarihleri arasında tamamlanan Vakıf Faktoring, Borsa İstanbul'daki serüvenine tavan fiyattan "merhaba" dedi. Halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlenen hisseler, işlem görmeye başladığı ilk günde yüzde 10,00 oranında değer kazanarak 15,62 TL'yi gördü.

TAVANDA BEKLEYEN ALICI DİKKAT ÇEKTİ

Piyasadaki hareketlilik incelendiğinde, şu ana dek yaklaşık 602 bin lotluk bir işlem hacminin gerçekleştiği görülüyor. Hisseye olan talep sürerken, tavan fiyattan alım yapmak üzere sırada bekleyen emir miktarının ise 119 bin lot civarında olduğu kaydedildi.