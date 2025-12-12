Borsa haftanın son gününe yüksek başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü alış ağırlıklı seyrini koruyarak güne yükselişle başladı.

Açılışta önceki kapanışa göre 35,85 puan artan endeks, 11 bin 269,51 puan seviyesine çıktı. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası toparlanan risk iştahı, yurt içi piyasaları da destekledi.

BANKACILIK HİSSELERİ SÜRÜKLÜYOR

Sektörel bazda bakıldığında açılışın lokomotifi bankalar oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi ise yüzde 0,29 oranında değer kazandı.

Sektörler arasında yatırımcısını en çok sevindiren yüzde 0,74 artışla orman, kağıt ve basım sektörü olurken; finansal kiralama ve faktoring yüzde 0,45'lik düşüşle güne kayıpla başlayan taraf oldu.

PİYASANIN GÖZÜ 'CARİ FAZLA' VERİSİNDE

Yurt içinde günün en kritik gündem maddesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri.

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre; ekonomistler Ekim ayında cari işlemler hesabının 574 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı Ekim ayında cari açık verilmeyeceğini öngörürken, en yüksek cari fazla tahmini 1 milyar 700 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ancak yıl sonu için tahminler, cari açığın 20 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.

TEKNİK ANALİZDE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise İngiltere dış ticaret dengesi ve Almanya enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için kritik eşikler ise şöyle sıralandı:

Direnç: 11.300 ve 11.400 puan.

Destek: 11.100 ve 11.000 puan.