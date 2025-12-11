Faiz kararı sonrası borsa yükselişle günü kapattı

Yurt içinde piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilere paralel açıklanan faiz kararını fiyatlarken, yatırımcıların gözü yarın yayımlanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38’e düşürdü. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler de faiz oranının aynı ölçüde indirilmesini öngörmüştü.

Ödemeler dengesi tarafında ise AA Finans Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Uzmanlar, 2025 yılı boyunca ise cari açığın 20 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,36 yükselişle 11.233,66 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 39,78 puanlık artış kaydedilirken, toplam işlem hacmi 134,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,56 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan yüzde 4,08 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,64 ile tekstil deri oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin; yurt dışında ise Japonya’da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının, İngiltere’de dış ticaret dengesi ve sanayi üretiminin, Almanya’da ise TÜFE verilerinin öne çıkacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puan direnç, 11.100 ve 11.000 puan destek seviyeleri olarak takip ediliyor.