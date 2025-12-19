SPK'den yeni halka arza onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde bir dizi önemli karar ve onayı açıkladı. Kararlar arasında şirketlerin halka arz, sermaye artırımı, borçlanma aracı ihracı ve yeni fon kuruluşu başvuruları yer aldı.

ARF BIO'NUN HALKA ARZI VE SERMAYE ARTIRIMLARI ONAYLANDI

Kurul, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin 19,5 TL fiyattan halka arzını uygun buldu. Ayrıca Ekos Teknoloji, DCT Trading, Altınay Savunma, Birlik Mensucat ve Cosmos Yatırım Holding'in farklı tutarlardaki sermaye artırım başvuruları da onaylandı.

BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARINA İZİN VERİLDİ

SPK, Altınkılıç Gıda, Marbaş Menkul Değerler, Şekerbank, Ortak Varlık Yönetim, Selçuk Ecza Deposu ve Ziraat Bankası'nın toplamda milyar lira ve dolar bazında borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı. Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu da dahil olmak üzere, çeşitli varlık kiralama şirketlerinin kira sertifikası ihraç başvuruları kabul edildi.

YENİ FON KURULUŞLARINA ONAY

Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin "Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" için ihraç belgesi onaylanırken, Qinvest Portföy Yönetimi AŞ'nin "İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurmasına izin verildi.

SPK onay verdi: İki şirket daha borsaya giriyor

Şimşek konuştu, SPK harekete geçti: Lisanslar iptal edilebilir

İDARİ PARA CEZALARI VE ERİŞİM ENGELLERİ

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye yaklaşık 817 bin TL, E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ hakkında bir isme ise 466,7 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmeti sağladığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması talimatı verildi.