SPK'den yeni halka arza onay

SPK'den yeni halka arza onay
Yayınlanma:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin 19,5 liradan halka arzını onayladı. Kurul, çeşitli şirketlerin sermaye artırımlarına, borçlanma araçları ihraçlarına ve yeni fon kuruluşlarına izin verirken, bazı şirketlere idari para cezası uyguladı ve 24 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde bir dizi önemli karar ve onayı açıkladı. Kararlar arasında şirketlerin halka arz, sermaye artırımı, borçlanma aracı ihracı ve yeni fon kuruluşu başvuruları yer aldı.

ARF BIO'NUN HALKA ARZI VE SERMAYE ARTIRIMLARI ONAYLANDI

Kurul, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin 19,5 TL fiyattan halka arzını uygun buldu. Ayrıca Ekos Teknoloji, DCT Trading, Altınay Savunma, Birlik Mensucat ve Cosmos Yatırım Holding'in farklı tutarlardaki sermaye artırım başvuruları da onaylandı.

BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARINA İZİN VERİLDİ

SPK, Altınkılıç Gıda, Marbaş Menkul Değerler, Şekerbank, Ortak Varlık Yönetim, Selçuk Ecza Deposu ve Ziraat Bankası'nın toplamda milyar lira ve dolar bazında borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı. Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu da dahil olmak üzere, çeşitli varlık kiralama şirketlerinin kira sertifikası ihraç başvuruları kabul edildi.

YENİ FON KURULUŞLARINA ONAY

Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin "Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" için ihraç belgesi onaylanırken, Qinvest Portföy Yönetimi AŞ'nin "İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurmasına izin verildi.

SPK onay verdi: İki şirket daha borsaya giriyorSPK onay verdi: İki şirket daha borsaya giriyor

Şimşek konuştu, SPK harekete geçti: Lisanslar iptal edilebilirŞimşek konuştu, SPK harekete geçti: Lisanslar iptal edilebilir

İDARİ PARA CEZALARI VE ERİŞİM ENGELLERİ

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye yaklaşık 817 bin TL, E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ hakkında bir isme ise 466,7 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmeti sağladığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması talimatı verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ekonomi
New York borsası enflasyon beklentisiyle yükseldi
New York borsası enflasyon beklentisiyle yükseldi
Mehmet Şimşek'ten işsizlik açıklaması: 30 aydır değişiklik yok
Mehmet Şimşek'ten işsizlik açıklaması: 30 aydır değişiklik yok